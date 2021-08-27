İnternette en çok haber siteleri ve video içerikleri görüntülendi

Geçen yılın son 3 ayında Avrupa'da 16-74 yaş arası kişilerin online mecralarda en çok ne şekilde zaman geçirdiği belli oldu.

Geçen yılın son 3 ayında Avrupa'da 16-74 yaş arası kişilerin online mecralarda en çok ne şekilde zaman geçirdiği belli oldu. İnternet kullananların yüzde 75'i çevrimiçi haber sitelerini, gazete ve haber dergilerini okurken, yüzde 74'ü internet üzerinden yayınlanan TV veya videoları izledi.

Medya takip kurumu Ajans Press, Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerinden elde edilen bilgilere dikkat çekti. Çalışmada, ülkelere göre online mecralarda nasıl zaman geçirildiği belirlendi.

TÜRKİYE'DE ORAN YÜZDE 74'TEN FAZLA

Böylelikle geçen yılın son 3 ayında AB'de 16-74 yaş arası kişilerin online da nasıl zaman geçirdiği tespit edilirken, internet kullananların yüzde 75'inin çevrimiçi haber sitelerinde gezinirken, gazete ve haber dergileri okuduğu saptandı. Yüzde 74'lük bir kısım ise internet üzerinden yayınlanan TV veya videoları izlerken, yüzde 61'i müzik dinledi, yüzde 34'ün ise oyun oynadığı veya indirdiği gözlendi. Ülke olarak bakıldığında TV veya video izleyenlerin yüzde 95 ile en çok Finlandiya ve Malta'da olduğu kaydedilirken, Türkiye'de bu oranın yüzde 74'ten fazla olduğu görüldü. Türkiye'de online oyun oynayanların oranı ise yüzde 36'dan fazla çıktı.

Ajans Press, internet ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini de inceledi. Medya araştırmasına göre 2020 yılı başından itibaren bu konuyla alakalı basına 254 bin 941 haber yansıdığı tespit edildi. Aynı zaman diliminde online oyunlarla alakalı 475 haber çıkarken, Türkiye'de video, dizi ve film izleme platformlarının da oldukça konuşulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı