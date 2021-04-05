Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası üçüncü hafta mücadelesi başlıyor
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Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası üçüncü hafta mücadelesi başlıyor

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Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası üçüncü hafta mücadelesi başlıyor

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası (ESL_Turkiye) üçüncü hafta fikstürü ve puan durumu haberimizde!

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda iki haftayı geride bıraktık. İlk iki haftada izlediğimiz maçlar tam anlamıyla nefes kesti. Kıyasıya rekabetin hiç bitmediği iki haftanın ardından üçüncü hafta karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu hafta 5 Nisan'da 2 karşılaşma ve 7 Nisan'da 2 karşılaşma olmak üzere toplam 4 tane heyecan dolu seri bizleri bekliyor.

Haftanın açılış karşılaşması Şahangiller Espor ve Çamlıca Espor arasında oynanacak. Saat 20.00'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde Şahangiller 4 puanla 5. sırada bulunurken, Çamlıca 9 puanla 3. sırada bulunuyor.

Günün ve haftanın ikinci maçında Sangal Esports ve XFlow Esports ekipleri karşılaşacak. 11 puanla liderlik koltuğunda oturan Sangal, 7 puanla 4. sırada bulunan XFlow ile saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

Üçüncü haftanın ikinci gün karşılaşmaları 7 Nisan saat 20.00'da MAGNEW ve Haxr.com Esports arasında oynanacak olan seriyle başlıyor. İlk iki haftaya pek iyi başlayamayan iki ekipte de hedef üst sıralar. 2 puanla ligin son sırasındaki MAGNEW ile 3 puanlı ve 6. sıradaki Haxr.com arasında nefes kesen bir mücadele bekleniyor.

3. hafta mücadelesi fastPay Wildcats ve Team Spartan arasında oynanacak olan maç ile sonlandırılacak. Ligin iddialı ekiplerinden Spartan 9 puanla 2. sırada yerini korurken, Wildcats 3 puanla 7. sırada bulunuyor.

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 3. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları

5 Nisan Pazartesi Saat: 20.00 | Şahangiller Espor vs Çamlıca Espor

5 Nisan Pazartesi Saat: 22.00 | Sangal Esports vs XFlow Esports

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları

7 Nisan Çarşamba Saat: 20.00 | MAGNEW vs Haxr.com Esports

7 Nisan Çarşamba Saat: 22.00 | fastPay Wildcats vs Team Spartan

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası Puan Durumu

Sangal Esports | 11

Team Spartan | 9

Çamlıca Espor | 9

XFlow Esports | 7

Şahangiller Espor | 4

Haxr.com Esports | 3

fastPay Wildcats | 3

MAGNEW | 2

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası karşılaşmalarını her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 20.00'den itibaren ESL Türkiye  ve  kanallarından canlı şekilde takip edebilirsiniz. Maç tekrarlarını  kanalından izleyebilirsiniz. Puan durumuna, maç sonuçlarına ve gelecek karşılaşmalara  ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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