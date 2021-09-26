INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası haftanın programı

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar paylaşıldı.

Haftanın maçları şu şekilde olacak:

27 Eylül Pazartesi - Saat : 18.00

Fastpay Wildcats vs SHN Espor

27 Eylül Pazartesi - Saat : 21.00

Real Winner Company vs Brosskiez

30 Eylül Perşembe - Saat : 18.00

Thunderbolts Gaming vs Vice Versa

30 Eylül Perşembe - Saat : 21.00

Eternal Fire vs Orgless 5

Turnuvanın en çok dikkat çeken ekibi Eternal Fire'ın Orgless5 ile oynayacağı karşılaşma önümüzdeki hafta Perşembe günü oynanacak.

INTEL ESL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI NEDİR?

INTEL ESL Türkiye Şampiyonası, ESL'in ulusal şampiyonları arasında öne çıkan etkinliklerinden biridir. Türkiye'deki şampiyona, ESL'in milyonlarca dolarlık turnuvalarına davet hakkı verirken ayrıca Türkiye'nin en iyi takımlarına ve oyuncularına uluslararası bir ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu yıl online olarak düzenlenecek turnuvanın canlı yayınları yüksek prodüksiyonlu bir stüdyodan, Türkiye'nin en ünlü CSGO sunucuları tarafından sunulacaktır.

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