Instagram'dan beyaz elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı

Son zamanlarda yer aldığı reklam filmleriyle sık sık adından söz ettiren Fahriye Evcen, bir dergi için pozlar verdi. Beyaz bir elbiseyle poz veren oyuncu, o anları Instagram hesabından paylaşınca beğeni yağmuruna tutuldu.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan ile ilk kez bir reklam filminde rol alan Fahriye Evcen, bu sefer de derginin kapağını süsledi. Güzelliğiyle büyüleyen Evcen, verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

"HAZİRAN'I BİR BAŞKA SEVERİM"

Instagram'da 11,8 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, beyaz bir elbise iler verdiği pozları paylaşarak doğum gününe gönderme yaptı. 4 haziran doğumlu oyuncu, paylaşımına "Haziran'ı bir başka sevdiğim doğrudur" notunu yazdı. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun pozları kısa sürede 335 binden fazla beğeni aldı.

BURAK YORUMSUZ BIRAKMADI

Eşinin neredeyse her paylaşımına yorum yapan oyuncu Burak Özçivit yine sessiz kalmadı. Evcen'in pozlarını gören oyuncu, yorumlara bir balık emojisi koydu.