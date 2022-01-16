Instagram'da kalpler havada uçuştu! Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı belgelendi - Haberler Magazin
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Instagram'da kalpler havada uçuştu! Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı belgelendi

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Annemizi Saklarken dizisinin başrol oyuncusu Hande Doğandemir'in adı Onur Tuna ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Doğandemir ve Tuna cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkili sosyal medya hesaplarından birbirine kalp emojisi gönderdi.

Annemizi Saklarken' adlı dizide Handan karakterine hayat veren Hande Doğandemir'in geçtiğimi günlerde paylaştığı fotoğraftaki detay gündeme bomba gibi düşmüştü. Çoğu kişi, Hande'nin telefonun arkasındaki fotoğrafın Onur Tuna'ya ait olduğunu ve ikilinin aşk yaşadığını iddia etti.

AŞK BELGELENDİ

Son olarak Onur Tuna'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Hande Doğandemir'in kalp emojisiyle yorum yapması aşkı kanıtladı.Tuna da sevgilisinin kalpli yorumuna yine kalp emojisiyle yanıt verdi. İkili, böylece aşklarını ilan etmiş oldu.

Instagram'da kalpler havada uçuştu! Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı belgelendi

Instagram'da kalpler havada uçuştu! Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı belgelendi

Instagram'da kalpler havada uçuştu! Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı belgelendi

Instagram'da kalpler havada uçuştu! Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı belgelendi

Instagram'da kalpler havada uçuştu! Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı belgelendi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberler.com - Magazin Haberleri
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Instagram'da kalpler havada uçuştu! Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı belgelendi

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