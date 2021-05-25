Instagram'da filtrenin dozunu karışan Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu
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Instagram'da filtrenin dozunu karışan Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu

Instagram'da filtrenin dozunu karışan Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu
Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Son günlerde yeni imajıyla sıkça adından söz ettiren şarkıcı Songül Karlı, bu sefer de yaptığı filtre ile gündem oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda filtreyi abartan Karlı'ya takipçilerinden eleştiri dolu yorumlar yağdı.

Eşi tarafından dolandırılan ve zor günler geçiren Songül Karlı, yeni düzeni ve imajıyla kötü günleri geride bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Karlı, son paylaşımıyla takipçilerini sinirlendirdi.

FİLTRENİN DOZUNU KAÇIRINCA TEPKİ GÖRDÜ

Sosyal medya paylaşımlarında filtrelerinin kullanımını abartan ve farklı birine dönüşen Karlı, takipçileri tarafından tepki gördü. "Çok komik gözüküyorsun", "Doğal halinle çok güzelsin ne olmuşsun böyle hiç gerek yok bence", "Bu kadar filtreye gerek yok bence Songül hanım; normal hayatta zaten çok güzel biri", "Songül Karlı nerede göremedim" gibi yorumlar alan Karlı, sosyal medyada adeta alay konusu oldu.

İşte Songül Karlı için yapılan bazı yorumlar...

Instagram'da filtrenin dozunu karışan Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu

YENİ İMAJI BİRÇOK ÜNLÜ İSME BENZETİLMİŞTİ

Bir çocuk annesi olan Songül Karlı'nın yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilmiş ve bu konu yüzünden de takipçileri tarafından eleştirilmişti.

Instagram'da filtrenin dozunu karışan Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu
Instagram'da filtrenin dozunu karışan Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu
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Burak Akdoğan
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