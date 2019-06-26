Instagram CEO'sundan Deepfake Açıklaması: Herhangi Bir Politikamız Yok

Sosyal medya platformları son zamanlarda barındırdıkları sahte içeriklerle gündemde. Özellikle de bilindik isimlerin çıkan deepfake videoları, hem kullanıcıları hem de yetkilileri tedirgin etmeye başladı. Ancak bu konuda iş, platform kullanıcılarından ziyade yetkililere düşüyor. Çünkü platformlarında bulunan içeriklerden kendileri sorumlular.

Geçtiğimiz günlerde Facebook'un sahip olduğu resim ve video paylaşım platformu Instagram'da, Mark Zuckerberg'in sahte bir videosu ortaya çıkmıştı. Bu videoda Zuckerberg, milyonlarca kişinin bilgilerine sahip olduğunu söylüyor, bunun nasıl bir güç anlamına geldiğini düşünmemizi istiyordu. Bu videonun Instagram'da yayılmasının ardından Instagram yetkilileri açıklama yapmış, bu videoyu şikayet edilmediği sürece kaldırmayacaklarını açıklamışlardı. Gelebilecek olan tepkilerden çekindikleri düşünülen Facebook ve Instagram'ın, aslında bu konuyla ilgili olarak genel bir politikalarının olmadığı ortaya çıktı. Instagram CEO'su Adam Mosseri katıldığı bir programda durumu itiraf etti.

Bu sorunun geleceğini tahmin ettiğini söyleyen Mosseri, videoda bulunan CBSN logosuyla ilgili olarak CBS News'in çok kez hem Instagram hem de bu videoyu yükleyen kullanıcıyla irtibata geçtiğini söyledi. Politikalarında böyle bir duruma bugüne kadar yer vermediklerini ifade eden Mosseri, videonun sahte bile olsa kullanıcılar tarafından şikeyet edilmediğini, konuyla ilgili bilgileri CBS News ile paylaştıklarını ancak bu sırada da bu videonun pek çok platforma yayıldığını dile getirdi. Sadece bir şirketin logosu olduğu için bir videoyu kaldırmak gibi bir prensiplerinin olmadığını söyleyen Mosseri, bu noktada kullanıcılardan gelecek olan şikayetleri değerlendirmekten başka bir çarelerinin olmadığını ileri sürdü.

Bu videoların yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulduğunu söyleyen Mosseri, bu tarz videoların ayrı bir öneminin olduğunu savundu. Bu videoları oluşturan kişilerin elinde çok büyük bir koz olduğunu düşündüğünü söyleyen Mosseri, bu videoların ilerleyen zamanlarda toplumsal olaylara neden olabileceğini, yanlış bir bilgiyi istedikleri gibi yayabileceğini ve hatta seçim sonuçlarını bile etkileyebileceğini ifade etti. Bu yüzden bu konuyla ilgili, derinlemesine bir çalışmanın yapılmasının şart olduğunu, bu noktada ilkeli bir tavır gösterilmesi gerektiğini söyleyen Instagram CEO'su, videonun her açıdan büyük sıkıntılara gebe olduğunu ifade etti.

Mosseri'nin, CBS News'e verdiği röportajın sonu ise çok daha ciddiydi. "Eğer bir video yüklendiği ilk 24-48 saat içerisinde 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenmişse, bunun etkileri muhakkak olacaktır. Instagram ya da Facebook olarak bu konuda bir önlem alacaksak, bunun ancak bir politikayla olması gerekiyor. Tek bir videoyu platformlardan kaldırmak, bizlere herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Bizim şu an deepfake videolarla ilgili bir politikamız yok ancak eğer bir politikaya sahip olmak istiyorsak öncelikle deepfake videoları nasıl tanımlayacağımıza karar vermemiz gerekiyor, harekete geçmenin ilk şartı bu. Instagram olarak yapmak istediğimiz şey hem güvenliği sağlamak hem de kişilerin özgür olduklarını hissettirmek. Ancak deepfake videolar bu bağlamda biraz sıkıntılı. Bu dengeyi kurmak zaman alacağa benziyor."

Anlaşılan o ki Instagram ve Facebook, bugüne kadar böyle bir video türü olmadığı için kendi politikaları gereğince çalışmalarını yürütüyorlardı. Ancak beklemedikleri bir durumun ortaya çıkmış olması, milyonlarca kullanıcısı olan platformların elini kolunu bağlamış durumda. İlerleyen günlerde atılacak adımların ne olacağını birlikte göreceğiz.