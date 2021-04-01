İnstagram biyografi sözleri, Ağır, İngilizce İnstagram sözleri, 200 instagram söz
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Bu sayfada size instagram biyografi sözlerinden bir demet hazırladık. Bu sözleri dilediğin gibi kullan ben daha iyi İnstagram biyografi sözleri biliyorum diyorsan bize yorum bölümünden söz gönder yayınlayalım.
İNSTAGRAM BİYOGRAFİ SÖZLERİ
Erkekler için Instagram biyografi sözleri
- Hayatı kendi şartlarımla yaşamak
- İnsanların hakkımda ne düşündüğü umrumda değil. Bu benim en saf halim.
- Olmadığım için sevilmektense kim olduğum için nefret edilmeyi tercih ederim
- Risk alan. Maceracı. Globetrotter. Hayallerimi yaşıyorum.
- Henüz olmak istediğim yerde olmayabilirim ama her gün yaklaşıyorum
- Bir gün, çılgın gençliğinden çılgın hikayeler anlatan mutlu evli yaşlı bir adam olmayı umuyorum.
- Bugün olduğum yere kendim olarak geldim
- Ben bugün yaptığım şeyi tam olarak yapmak için doğdum
- Benden hoşlanmadın mı Umurumda değil.
- Benim olanı talep etmek için buradayım
Instagram Bio Ideas for Boys
- Living life on my own terms
- I don't care what people think of me. This is me in rawest form.
- I'd rather be hated for who I am than loved for who I am not
- Risk taker. Adventurer. Globetrotter. Living my dreams.
- I might not be where I want to be yet, but I get closer everyday
- One day, I hope to be a happily married old man telling wild stories from his wild youth.
- I got to where I am today by being me
- I was born to do exactly what I'm doing today
- Don't like me? Don't care.
- I'm out here hustlin' to claim what's mine
Takipçi Almak için En İyi Instagram Biyografi Sözleri
- Beni Büyüklüğe Takip Edin
- Beni takip et ve ben de geri takip edeceğim
- Teşekkürler yeniden gelin.
- Ne yapacağımı bilmiyor musun? Takip et düğmesine basarak başlayabilirsiniz.
- [Sıfat] hikayemi takip edin
- [Sıfat] yolculuğumun bir parçası olmak için takip et düğmesini tıklayın
- Hikayemi bilmek ister misin? Şu takip düğmesine basın.
- Ben yolculuğumdayım. Takip ederek bana katılın.
- Beni takip edin, ardından aşağıdaki bağlantıyı takip edin!
- Pls bizi Instagram'da takip edin
- Hikayem size ilham verecek, bu yüzden takip düğmesine bastığınızdan emin olun
- Hayatıma perde arkasına bakmak için beni takip et
- Yapım aşamasında tarihe tanık olmak için takip edin
Harika Instagram Şekilleri
- ???? Senin için düşüyorum ????
- ? Stresli, kutsanmış ve kahve takıntılı ?
- Hayatımın en güzel anını yaşıyorum ???
- Dünyaya ??renkli gözlüklerle bakıyorum
- Bal gibi tatlıyım ??
- Beni inceleme. Mezun olmayacaksın ??
- ?? Ben yıldız olduğum için özçekimlerimi NASA'ya gönderiyorum ??
- Lütfen sorunlarınız için aboneliğimi iptal edin
- Durum Güncellemesi: Şu anda aç ????????????
- Drake duygularıyla Kanye tavrı ??
Instagram Bİyografi Sözleri
- Bana Febreeze diyorlar çünkü çok tazeyim
- Heyecanımı karalama
- Kendime inanıyorum
- Günlerimi iyi geçirdiklerini söyleyebilmek için bir kuyuda geçiriyorum
- Sanatçılar asla emekli olmaz, onun yerine çekilirler
- Bana 'Sen ne yersen osun' söylendi. Sanırım bu sabah seksi bir canavar yedim.
- Benim adım Mary değil ama hala patlıyorum
Instagram için Basit Biyografi Sözleri
- Ben istisnayım
- Basit ama anlamlı
- Daha iyi yapmak
- Kankalarla Rollin '
- Biraz yaşıyorum
- Güzel ve Karlı
- Hayat Güzeldir
- Parıltı tek seçenektir
- Tahmin edilebilir dışında her şey
- Her şeyde güzelliği görüyorum
- Hedef: daha büyük gülümseme
Komik Instagram Bİyografi Sözleri
- Açken gönderdiğim her şey için özür dilerim
- Alçakgönüllü, sadece bir miktar Kanye ile
- Erkek arkadaşından çok tatlını çalmayı tercih ederim
- Şımarık, şık bir dokunuşla şık
- Bir gün yetişkin olmayı umuyorum
- Biraz kararsız olduğumu düşünürdüm, ama şimdi tam olarak emin değilim
- Hayat kısa bu yüzden hala tüm dişlerim varken gülümsüyorum
- Hobilerim kahvaltı, öğle yemeği ve çikolatalı tatlı ile süslenmiş akşam yemeği.
- İlişki durumu: Netflix ve dondurma
- Gözlerimin altındaki çantalar Chanel
- Instagram biyografisi şu anda yükleniyor
- Aslında komik değilim. Ben gerçekten kabadayım ama insanlar her zaman şaka yaptığımı düşünüyor.
- Ben bir sosyal medya gurusuyum. Hayır, gerçekten öyleyim.
Instagram için Mükemmel Biyografi Sözleri
- Diğerleri gibi değil
- Oh, sen ??
- Türünün tek örneği
- Hayattaki en iyi şeyler gerçekten pahalıdır. Bana 7 milyar dolara sahip olabilirsin ??
- Aloha ????????????
- Hi. Merhaba. Hola. Ola. Bonjour. Ciao. İyi günler. Namaste. Selam.
- Hayat kısa, pastayı ye ??
- Gününüze biraz ışıltı katın ?
- Bu beslemede gördüğün hiçbir şeyden pişman değilim
- En büyük korkum başlamıyor. En büyük korkum zirveye çıkmamak.