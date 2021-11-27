Instagram'a meydan okudu! Çıplak pozlarını paylaştı

Tangası, file çorapları ve dekolteli sütyeniyle seksi pozlar veren şarkıcı, fotoğrafları Instagram'da paylaşmış ve 1 milyona yakın beğeni almıştı.

FOTOĞRAFLARI KALDIRILDI

Madonna, son paylaşımı ile sadece hayranlarının dikkatini değil sosyal medya platformu Instagram'ın da dikkatini çekti. Platformun fotoğrafları kaldırması üzerine ünlü şarkıcı paylaşımını yeniden yaparken Instagram'a ateş püskürmeyi de ihmal etmedi.

Madonna şu ifadeleri kullandı:

"Instagram'ın herhangi bir uyarı veya bildirimde bulunmadan kaldırdığı fotoğrafları yeniden yayınlıyorum… Engellemenin nedeni meme ucumun küçük bir kısmının açıkta kalmasıydı.

Bir kadının vücudunun meme başı hariç her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşıyor olmamız beni hala hayrete düşürüyor. Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi.

"RESMEN AYRIMCILIK"

Bebeği besleyen meme ucu! Bir erkeğin meme ucu erotik olarak deneyimlenemez mi? Kırk yıllık sansürle, cinsiyetçilikle, yaş ayrımcılığı ve kadın düşmanlığıyla akıl sağlığımı korumayı başardığım için teşekkür ederim."

INSTAGRAM'IN KURALLARI AÇIK

Instagram'ın resmi Topluluk Kuralları, platformda çıplaklığa izin verilmediğini ve dişi meme ucunun bu şemsiyenin altına dahil edildiğini belirtiyor. Emzirme, doğum ve doğum sonrası anlar, sağlıkla ilgili durumlar gibi kuralın istisnaları da var.

Popun kraliçesi Madonna, yıllar önce 'Matrix' ve 'Batman' film serilerinde kendisine teklif edilen rolleri geri çevirdiği için pişman olduğunu itiraf etmişti. 63 yaşındaki şarkıcı, "Kendimi öldürmek istedim! İçimdeki ufacık bir parça, hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor." ifadelerini kullanmıştı.

İşte Madonna'nın cüretkar pozları...