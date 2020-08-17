İnşirah Suresi okunuşu ve anlamı - İnşirah Suresi Arapça ve Türkçe meali dinle İnşirah Suresi okunuşu ve meali Kur'an-ı Kerim'deki en faziletli surelerden birisidir. Kur'an'da 94. Sure olan İnşirah Suresi'nin Arapça yazılışı ve okunuşuna sitemizden ulaşabilirsiniz. Haberimizden İnşirah Suresi Türkçe mealini ve okunuşunu dinleyebilirsiniz.

İnşirah Suresi Kur'an-ı Kerim'de okunuşu ve yazılışı en çok aratılan surelerden birisidir. Fazileti ve okumanın sevabı çok fazladır. Türkçe meali bakımından da çok derin anlamlara sahip olan İnşirah Suresi'nin Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir?

İNŞİRAH SURESİ HAKKINDA BİLGİLER

İnşirah Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 94. sırasında bulunan suresidir. Toplam 8 ayetten oluşmaktadır. Mekki bir suredir. İnşirah Suresi'nin okunması insanın sıkıntılarını giderir ve kalbin ferahlanmasını sağlamaktadır. İnşirah Suresinde insanların karşılaşacağı zorluklardan ümitsizliğe düşmemeleri ve insanların Allah (c.c.) 'a güvenmelerini ifade edilmektedir.

İnşirah isminin anlamı nedir : Açılmak, genişlemek

İnşirah Suresi Mekki mi Medeni mi : Mekki

İnşirah Suresi kaç ayet : 8 ayet

İnşirah Suresi kaçıncı suredir : 94. suredir

İNŞİRAH SURESİ KONUSU NEDİR?

İnşirah Suresi'nde Yüce Allah (c.c.)'ın Hz. Peygamber'e (S.A.V.) mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim!

1. Ayeti okunuşu : Elem neşrah leke sadrâk,

2. Ayeti okunuşu : Vevedağne anke vizrâk,

3. Ayeti okunuşu : Ellezi engada zahrak,

4. Ayeti okunuşu : Verafeğnâ leke zikrak,

5. Ayeti okunuşu : Feinnemeal usri yüsra,

6. Ayeti okunuşu : İnnemeal usri yüsra,

7. Ayeti okunuşu : Feize ferağte fensab,

8. Ayeti okunuşu : Veile rabbike ferğab.

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c.) adıyla!

1. Ayetin anlamı : (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2. ve 3. Ayetin anlamı : Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?

4. Ayetin anlamı : Senin şânını yükseltmedik mi?

5. Ayetin anlamı : Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

6. Ayetin anlamı : Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

7. Ayetin anlamı : Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.

8. Ayetin anlamı : Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

İNŞİRAH SURESİ DİNLE

İnşirah Suresi'ni aşağıdaki dinle linkinden Diyanet'in resmi web sitesi üzerinden dinleyebilirsiniz. Allah (c.c.) dualarınızı ve ibadetlerinizi kabul eylesin.

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İNŞİRAH SURESİ DİYANET TEFSİRİ

"Senin kalbini açıp genişletmedik mi?" diye çevirdiğimiz 1. âyetteki "şerh-i sadr" kavramını Râgıb el-İsfahânî, "kalbin ilâhî bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükûnet, bir rahatlık ile genişletilmesi" şeklinde açıklamıştır (el-Müfredât, "şrh" md.). Hz. Peygamber'in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer sûresinin 22. âyeti de dikkate alındığında, onun beşerî idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve âzami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Ayrıca müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duhâ sûresinin devamı mahiyetinde olan bu âyetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber'in mâneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

2 ve 3. âyetlerde, Resûlullah'ın belini büktüğü bildirilen "yükün kaldırılması"ndan maksadın ne olduğu konusunda yapılan açıklamalar içinde (bk. Râzî, XXXII, 4-5) en zayıf olanı "günahlarının, hatalarının bağışlanmış olması" şeklindeki yorumdur. Çünkü onun Câhiliye döneminde puta tapmadığı bilinmektedir, herhangi bir günah işlediği de sabit değildir. Esasen İslâm tebliğ edilmeden onun yasaklarını çiğnemenin günah olduğundan da söz edilemez. İslâm'dan sonra bazı ictihad hataları olmuşsa bunlar da –miktarı az olsa bile– ecir ve sevap vesilesidir. Çünkü isabetli ictihada on, isabetsiz ictihada bir sevap vardır (Buhârî, "İ'tisâm", 13, 21; Müslim, "Akziye", 15; ayrıca bk. Tevbe 9/43; Fetih 48/2). Bize göre Allah'ın bir lutuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir:

a) Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlâk yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın İslâm sayesinde kaldırılması;

b) Bâtıla karşı verdiği çetin mücadelede birçok ilâhî destek ve inayete mazhar kılınması.

Hz. Peygamber'in "adının ve sanının yüceltilmesi"ne müfessirler, Resûlullah'ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehâdette onun isminin Allah'ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur'an'da Allah'a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler (bk. Şevkânî, V, 542). Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması da (bk. Enbiyâ 21/107) onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Ayrıca bu âyeti, ileride Resûlullah'ın isminin ve tebliğ ettiği dinin bütün dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir müjde olarak anlamak da mümkündür. Yine, Kur'an'da onun müstesna niteliklerini, Allah katındaki konumu ve değerini açıklayan âyetler de bu bağlamda "adını sanını yüceltme" olarak değerlendirilebilir.

Hz. Peygamber ve arkadaşları Mekke döneminde müşriklerin giderek değişik şekildeki işkencelere kadar varan baskılarından acı çekiyorlardı. Bu durum hem peygamberi hem de müminleri üzüyordu. Yüce Allah resulünü ve müminleri teselli edip gönüllerini rahatlatmak için bu âyetleri indirerek sıkıntılardan sonra ferahlığın ve başarının geleceğini müjdelemiştir. Rivayete göre bu sûre inince Hz. Peygamber, 5 ve 6. âyetlerde güçlüğün yanında kolaylığın da bulunacağının iki defa zikredilmesini göz önüne alarak, kendisine inananlara, "Müjdeler olsun! Size kolaylık geldi; artık bir güçlük iki kolaylığa asla galip gelemez!" buyurmuştu (Muvatta', "Cihâd", 6; Taberî, XXX, 151).

Oldukça muhtasar ve değişik şekillerde açıklanmaya elverişli olan "O halde önemli bir işi bitirince diğerine koyul" meâlindeki 7. âyetle ilgili olarak çok farklı yorumlar yapılmıştır (meselâ bk. Taberî, XXX, 152; Râzî, XXXII, 7). Bize göre İbn Âşûr'un, âyeti herhangi bir özel iş ve ibadetle sınırlamadan, "Önemli işlerden birini tamamlayınca ardından başka bir işe yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın" şeklindeki açıklaması isabetli görünmektedir (XXX, 416-417). Bu yoruma göre âyette Resûlullah'a ve onun şahsında müslümanlara bütün vakitlerini hayırlı ve yararlı faaliyetlerle değerlendirmeleri, ibadet, dua, tebliğ ve irşad gibi dinî faaliyetlerin de; çalışma, üretme, öğrenme-öğretme, yardımlaşma ve dayanışma gibi dünyevî faaliyetlerin de hakkını vermeleri emredilmiştir. Son âyette ise kişinin, gerek çalışmasında gerekse ibadetinde yalnız Allah'a yönelmesi, her işini öncelikle O'nun rızasını gözeterek yapması, ne diliyorsa O'ndan dilemesi, ne istiyorsa O'ndan istemesi emredilmiştir.