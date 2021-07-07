İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi
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İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi

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Balıkesir sanayide oto tamircilik yapan bir şahsın, sahipli oldukları belirtilen köpekleri zehirlemesi tepkilere neden oldu. Zehirlenen köpeklerin, titreyerek can verdiği anlar da hayvanseverlerin kamerasına yansıdı.

Balıkesir'de bulunan sanayi sitesinde oto tamirci olarak görev yapan M.K. isimli şahsın, sanayi sitesi içerisindeki köpekleri zehirlemesi büyük tepkilere neden oldu. Kamera kayıtlarına da yansıyan görüntülerde, M.K. isimli şahsın köpeklere zehirli yiyecek verdiği görülüyor.

İnsanlığı sorgulatan olay! Zehirlenen köpekler, titreyerek can verdi

ZEHİRLENEREK CAN VERDİLER

Saniye saniye kaydedilen anlarda, M.K. isimli şahıs tarafından verilen yiyecekleri yiyen köpekler görülüyor. Köpekler, aradan bir süre geçmesinin ardından zehirlenerek can verdi.

İnsanlığı sorgulatan olay! Zehirlenen köpekler, titreyerek can verdi

AĞIZLARINDAN KÖPÜKLER ÇIKTI

Köpeklerde bir değişim olduğunu gören hayvanseverler de köpeklerin ağızlarından köpük çıkan anların videosunu çekti. Söz konusu videoda, ağzından köpükler çıkan köpeğin titreyerek öldüğü görülüyor.

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Haber Yorumları (1)
HAİN GECELER: Allah seni kahru perişan eylesin vicdansiz merhametsiz yaratık ne zararı vardi o hayvanın sana dilerim rabbimden ayni şekilde sende can verirsin
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