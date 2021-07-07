İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi

Balıkesir sanayide oto tamircilik yapan bir şahsın, sahipli oldukları belirtilen köpekleri zehirlemesi tepkilere neden oldu. Zehirlenen köpeklerin, titreyerek can verdiği anlar da hayvanseverlerin kamerasına yansıdı.