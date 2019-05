"İnsanların geçimlerini sağlayamadıklarına şahit oluyoruz"

Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu iftar programına gelmedi, konuşmalar, iftar, genel ve detay görüntü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu an Yemen, Suriye, Arakan, Libya, Filistin ve Afganistan'a baktığımızda insanların her gün zulme uğrayarak hayatlarını kaybettiğine, insanların karınlarını doyurmayı bir yana bırakın susuz ve ilaçsız kaldıklarına geçimlerini sağlayamadıklarına şahit oluyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisince Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, günümüzde birçok İslam ülkesinin zulm altında olduğunu, bunu yenmenin tek yolunun birlik ve beraberlik içinde çare aramak olduğunu söyledi.

İnsanların hayatlarının biraz daha iyi olması, daha adil olmak için gayret sarf eden bir inanca sahip olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Şu an Yemen, Suriye, Arakan, Libya, Filistin ve Afganistan'a baktığımızda insanların her gün zulme uğrayarak hayatlarını kaybettiğine, insanların karınlarını doyurmayı bir yana bırakın susuz ve ilaçsız kaldıklarına, geçimlerini sağlayamadıklarına şahit oluyoruz. Beni en çok üzen katliamları yapanların Müslüman kimliği omuzunda olanlardır. Birbirimizi yemeden rahat duramıyoruz, dertlerimize çare aramıyoruz. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Gözlerimizi açmaya, gerçekleri görmeye, bunların üstesinden gelecek politikalar üretmeye mecburuz. Özelikle bu mesuliyet iktidarda bulunanların omuzları üzerindedir."

Karamollaoğlu, ramazanda tutulan oruçların bütün İslam alemi için hayırlara nail olmasını temenni etti.

Kaynak: AA