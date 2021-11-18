İnsan ve Sanat Dersleri - Abdülbaki Kömür Sanatçı Abdülbaki Kömür, İnsan ve Sanat Dersleri kapsamında 23 Kasım Salı günü Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ilgilileriyle buluşacak.

ABDÜLBAKİ KÖMÜR KİMDİR? Bant tiyatrolarıyla başladığı müzik hayatına şiir ve ezgi albümleriyle devam eden, aynı zamanda ezgi ve marş geleneğinin duayenlerinden olan Abdülbaki Kömür, 1961'de Sivas'ta doğdu. Kömür, bugüne kadar 87 albüme söz ve besteleriyle katkı sağladı.

Marmara FM Radyosu'nda genel yayın yönetmeni ve program yapımcısı olarak çalışan Kömür, aynı zamanda ressam, karikatürist ve besteci olarak verdiği ürünlerle çok yönlü bir sanatçı olarak öne çıktı. Öğrencilik yıllarında Çağrı Tiyatrosunun sahneye koyduğu "İnsanlar ve Soytarılar" adlı oyununda rol aldı.

Yeni Devir, Milli Gazete, Yeni Dünya, Kardelen ve Yağmur dergileri ve gazetelerinde karikatürleri yayımlandı. Şiirlerini Darağacına Tebessüm adlı bir şiir kitabında topladı.

Etkinlik Türü: Sohbet

Etkinlik Tarihi: 23 Kasım 2021, Salı

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 19: 00

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