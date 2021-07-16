İnsan Vakfı, hayırseverlerin kurban bağışlarını 20 ülkeye ulaştırıyor
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İnsan Vakfı, hayırseverlerin kurban bağışlarını 20 ülkeye ulaştırıyor

İnsan Vakfı, hayırseverlerin kurban bağışlarını 20 ülkeye ulaştırıyor
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

İnsan Vakfı, kurban bağışlarını Türkiye, Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

İnsan Vakfı, kurban bağışlarını Türkiye, Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Vakıftan yapılan açıklamada, kurban vesilesi ile her yıl binlerce aileye et yardımında bulunan vakfın, bu yıl da hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kurban organizasyonu düzenlediği belirtildi.

Kurban vasfı taşıyan hayvanların özenle seçildiği ifade edilen açıklamada, vekalet yoluyla kesilen kurbanların, Türkiye, Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki 20 ülkede kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aktaş, hayırseverlerin bağışlayacağı kurbanlarla gönül coğrafyasında kurban sevincini ve neşesini yaşayacaklarını belirtti.

Türkiye, Afrika ve Asya'da kurban çalışması yapacaklarını kaydeden Aktaş, kurban bedelinin yurt içinde 1500 lira, yurt dışında 850 lira, Filistin, Yemen ve Suriye'de ise 1250 lira olarak belirlendiğini, kurban kesildiğinde hayırseverlere kısa mesaj yoluyla bilgi verileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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