İnsan kaçakçılığına kurban gidenler için kamera karşısına geçtiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnsan kaçakçılığına kurban gidenler için kamera karşısına geçtiler

İhlas Haber Ajansı / Moshıur Rahman - Haberler | Yerel

İnsan kaçakçılığına kurban gidenler için kamera karşısına geçtiler Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü kapsamında insanlarda farkındalık oluşturması amacıyla özel bir video çekti.

İnsan kaçakçılığına kurban gidenler için kamera karşısına geçtiler

ESKİŞEHİR - Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü kapsamında insanlarda farkındalık oluşturması amacıyla özel bir video çekti.

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü kapsamında farkındalık videosu hazırlandı. Mağdurların korunmasına yönelik anlamlı mesajların verildiği videoda İl Müdürlüğünde staj yapan üniversite öğrencileri ile İl Göç Uzmanları Cengiz Hışman ve Gökçen Gencer yer aldı.

Eskişehir'in uğrak noktalarında çekilen videoya konu olanlar; verdiği mesaj dolu sözlerle farkındalık oluşturmaya çalıştı. "Çalınmış hayatlar, çalınmış hayaller" sözleriyle başlayan videoda, insan kaçakçılığına mağdur olanların zorlu hayatını dile getirdi. İnsan kaçakçılığının bir insanlık suçu olduğunu söyleyen videoda, dünya çapında 21 milyon insanın kaçakçılara mağdur olduğunu dikkat çekti. İnsan kaçakçılığının bir zülüm olduğunu ve bu konuda toplumun her tarafından sessiz kalınmaması gerektiğini dile getiren videoda, Türkiye'nin insan kaçakçılığına karşı yaptığı mücadele hakkındaki sözlerde de yer aldı.

İnsan kaçakçılığına kurban gidenler için kamera karşısına geçtiler
İnsan kaçakçılığına kurban gidenler için kamera karşısına geçtiler
İnsan kaçakçılığına kurban gidenler için kamera karşısına geçtiler
İnsan kaçakçılığına kurban gidenler için kamera karşısına geçtiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Moshıur Rahman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Prens Harry Bülent Serttaş
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnsan kaçakçılığına kurban gidenler için kamera karşısına geçtiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 22:44:25. #1.14#

title