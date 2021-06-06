İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk - Haberler | 3. Sayfa

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da bir inşaatın 6.katından düşen işçi hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

ÇORUM - Çorum'da bir inşaatın 6.katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çoraklık 69. Sokak'ta bulunan bir inşaatın 6.katında çalışan İbrahim A. (53), aşağıdan harç kovasını çekmek isterken dengesini kaybetmesi sonucu düştü. İbrahim A.'nın düştüğünü gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi 112 ekipleri olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan işçi, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz işçinin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inşaat yetkilileri ve diğer işçilerden ifade alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk

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