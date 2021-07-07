İnşaattaki demirleri oto kurtarıcıyla çalan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaattaki demirleri oto kurtarıcıyla çalan şüpheli yakalandı

İnşaattaki demirleri oto kurtarıcıyla çalan şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, inşaat alanından 1,5 ton ağırlığındaki demirleri oto kurtarıcıya yükleyerek, çalan Y.A. (58), gözaltına alındı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, inşaat alanından 1,5 ton ağırlığındaki demirleri oto kurtarıcıya yükleyerek, çalan Y.A. (58), gözaltına alındı. Y.A., emniyetteki ifadesinde, oto kurtarıcıyı 150 liraya ayarladığını, demirleri de borçlarını ödemek için çaldığını söyledi. 

Devriye görevi yapan Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi 38'inci Sokak'taki inşaatın kullanılmamış kolon demirlerinin, 45 DD 231 plakalı oto kurtarıcıya yüklendiğini fark etti. Demirleri yükleyen Y.A.'nın tedirgin davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. 'Hırsızlık'tan çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen Y.A., gözaltına alındı.

BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN ÇALMIŞ

Y.A., polisteki sorgusunda suçunu itiraf edip, inşaattaki demirleri borçlarını ödemek amacıyla çaldığı söyledi. Y.A.'nın 1,5 ton ağırlığında ve değeri 10 bin TL olan kolon demirlerini yüklemek üzere oto kurtarıcıyı 150 liraya ayarladığı belirlendi. Y.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


İnşaattaki demirleri oto kurtarıcıyla çalan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir

Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnşaattaki demirleri oto kurtarıcıyla çalan şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 17:53:18. #1.16#

title