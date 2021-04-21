İnşaatta iskeleden düşen sıvacı ağır yaralandı
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İnşaatta iskeleden düşen sıvacı ağır yaralandı

İnşaatta iskeleden düşen sıvacı ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de inşaatın 5'inci katında iskeleden düşen sıva ustası S.T. (40), ağır yaralandı.

KAYSERİ'de inşaatın 5'inci katında iskeleden düşen sıva ustası S.T. (40), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı inşaatın 5'inci katında çalışan S.T., binanın dış yüzeyinde sıva yaparken dengesini kaybederek iskeleden düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ve ekipleri sevk edildi. S.T., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


İnşaatta iskeleden düşen sıvacı ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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