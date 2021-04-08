İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN - Haberler | Güncel
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Engin Acar (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Engin Acar (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Sancaklıbozköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ev inşaatında çalışan işçi Engin Acar, elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Acar doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acar'ın cesedi otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesine götürüldü.Jandarmanın olayla ilgili başlattığı araştırmada inşaat sahibi S.Ü., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN