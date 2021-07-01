İnşaat mühendisi, ofisinde bıçaklandı
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İnşaat mühendisi, ofisinde bıçaklandı

İnşaat mühendisi, ofisinde bıçaklandı
Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel

KARAMAN'da, inşaat mühendisi Onur A. (31), 300 liralık borç nedeniyle tartıştığı İsmail S. tarafından ofisinde göğsü ile bacaklarından bıçaklandı.

KARAMAN'da, inşaat mühendisi Onur A. (31), 300 liralık borç nedeniyle tartıştığı İsmail S. tarafından ofisinde göğsü ile bacaklarından bıçaklandı. Ağır yaralanan Onur A., hastaneye kaldırılırken, İsmail S. de kardeşiyle kentten çıkmaya çalışırken yakalandı.

Olay, dün Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Asansör tamircisi İsmail S. ve kardeşi Serdar S., iddiaya göre, kendilerine 300 lira borcu olan inşaat mühendisi Onur A.'nın ofisine geldi. Burada çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İsmail S., belinden çıkardığı bıçakla Onur A.'yı göğsünden ve bacaklarından ağır yaraladı. Onur A., kanlar içinde yere yığılırken, İsmail S. ve kardeşi Serdar S. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Onur A., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Onur A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. İsmail S. ve kardeşi Serdar S. ise Cinayet Büro ekipleri tarafından şehirden çıkmak üzereyken yakalanıp, gözaltına alındı. 

  


İnşaat mühendisi, ofisinde bıçaklandı
İnşaat mühendisi, ofisinde bıçaklandı
İnşaat mühendisi, ofisinde bıçaklandı
İnşaat mühendisi, ofisinde bıçaklandı
İnşaat mühendisi, ofisinde bıçaklandı
İnşaat mühendisi, ofisinde bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen

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