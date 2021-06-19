İnşaat iskelesinin halatı koptu, işçiler 3'üncü kattan düştü: 2 ölü, 2 yaralı
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İnşaat iskelesinin halatı koptu, işçiler 3'üncü kattan düştü: 2 ölü, 2 yaralı

İnşaat iskelesinin halatı koptu, işçiler 3'üncü kattan düştü: 2 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, binanın dış cephe sıvasını yapan işçilerin olduğu iskelenin halatı koptu.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, binanın dış cephe sıvasını yapan işçilerin olduğu iskelenin halatı koptu. 6 katlı binanın 3'üncü katından düşen 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra saatlerinde, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Osman Duman (50), Enes Duman(23) Suriye uyruklu Muhammed Emino (32) ve Mustafa Emino (35) iddiaya göre, binanın dış cephe sıvasını yapmak için iskeleyle 6 katlı binanın 3'üncü katına çıktı. İşçiler çalışırken, halatlardan kopmalar meydana geldi ve iskelenin bir tarafı devrildi. İskeleyle birlikte üzerinde çalışan 4 işçi zemine düştü. Yaralanan işçilere İlk müdahaleyi yapan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan işçilerden Osman Duman ile Suriye uyruklu Mustafa Emino doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Gaziantep
İnşaat iskelesinin halatı koptu, işçiler 3'üncü kattan düştü: 2 ölü, 2 yaralı
İnşaat iskelesinin halatı koptu, işçiler 3'üncü kattan düştü: 2 ölü, 2 yaralı
İnşaat iskelesinin halatı koptu, işçiler 3'üncü kattan düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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