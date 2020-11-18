İnşaat alanına giren çocukların tehlikeli oyununda Gülbahar yaralandı
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İnşaat alanına giren çocukların tehlikeli oyununda Gülbahar yaralandı

18.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:05
İnşaat alanına giren çocukların tehlikeli oyununda Gülbahar yaralandı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde etrafı açık inşaat alanına giren çocuklar, yük taşımakta kullanılan vinçle oynamaya başladı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde etrafı açık inşaat alanına giren çocuklar, yük taşımakta kullanılan vinçle oynamaya başladı. Çocuklardan birinin kazara çalıştırdığı vincin halatına tutunup yukarıya doğru yükselen Gülbahar Kudak (7), paniğe kapılıp birinci kat seviyesinden elini bırakınca düşüp yaralandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi Zeybekler Sokak'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, bir grup çocuk, oynadıkları parkın yanındaki etrafı açık ve hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı inşaat alanına girdi. Burada açık vaziyette duran ve inşaatın üst katlarına malzeme taşımak için kullanılan elektrikli vinçle oynamaya başlayan çocuklardan biri kazara makineyi çalıştırdı. Bu sırada çocuklardan Gülbahar Kudak, vincin halatına tutunarak yukarı doğru yükselmeye başladı. Gülbahar Kudak, arkadaşlarına 'Beni indirin' diye bağırdı ancak çocuklar kendisini indirmeyi başaramadı. Paniğe kapılan Gülbahar Kudak, inşaatın birinci kat seviyesine kadar yükseldiği sırada tutunduğu ipi bıraktı. Molozların üzerine düşerek yaralanan Gülbahar Kudak'ın arkadaşları durumu ailesine haber verdi.İnşaata gelen çocuğun yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Gülbahar Kudak ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


- Antalya
İnşaat alanına giren çocukların tehlikeli oyununda Gülbahar yaralandı
İnşaat alanına giren çocukların tehlikeli oyununda Gülbahar yaralandı
İnşaat alanına giren çocukların tehlikeli oyununda Gülbahar yaralandı
İnşaat alanına giren çocukların tehlikeli oyununda Gülbahar yaralandı
İnşaat alanına giren çocukların tehlikeli oyununda Gülbahar yaralandı
İnşaat alanına giren çocukların tehlikeli oyununda Gülbahar yaralandı
İnşaat alanına giren çocukların tehlikeli oyununda Gülbahar yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

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