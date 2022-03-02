İnönü Üniversitesine "biyogüvenlik laboratuvarı"

MALATYA (AA) - Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde solunum yolu virüsleri ve önemli insan patojenlerine karşı çalışmaların yürütüleceği "Biyogüvenlik Düzey 3 Laboratuvarı" açıldı.

İnönü Üniversitesi Moleküler Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Otlu, gazetecilere, tıp merkezinin Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nın Kovid-19 salgınının başından beri 500 bini aşkın hastanın testi üzerine çalıştığını, bu sırada virüslerle ilgili ilaç ve cihazlar üretmeye çalışan bir takım girişimcilerin kendilerine bu testleri yapıp yapamayacaklarını sorduğunu söyledi.

Bu tür testlerin yapılması için "Biyogüvenlik Düzey 3 Laboratuvarı"'na ihtiyaç olduğunu anlatan Otlu, laboratuvarların biyogüvenlik düzeylerine göre 4 farklı sınıfa ayrıldığını dile getirerek, "Ülkemizde biyogüvenlik 3 laboratuvar sayısı oldukça az. Biyogüvenlik düzey 4, sadece bir tane var. Biyogüvenlik 3 laboratuvarı özel havalandırma sistemleriyle donatılmış durumda. Bu laboratuvarlarda Kovid-19, tüberküloz, tularemi, grip virüsleri gibi patojenleri çalışabiliyor ve bu virüsleri üretebiliyoruz." dedi.

Otlu, bölgedeki birçok girişimci, araştırmacı bilim insanının özellikle pandemi süresince bu virüslere karşı etkili birçok molekülü ürettiğini ve bunların virüsü öldürücü etkisini araştırmak için kendilerinden destek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de bunu yapabilmek için bir altyapı hazırladık. Rektörümüzün, başhekimimizin ve dekanımızın da desteğiyle bu laboratuvar inşa edildi. Hem çalışanı koruyan hem çalışılan örneği koruyan hem de çevreyi koruyan, bu yüksek riskli bulaşma riski taşıyan patojenlerin oradan kaçmasını engelleyecek, çalışan kişiyi enfekte etmesini engelleyecek bir takım özel güvenlik önlemleri var. Böyle güvenlikli laboratuvarın özellikle antiviral araştırma çalışmaları için inşa edilmesi, ülkemiz için çok önemli. Çünkü biz bu testleri bu laboratuvarda çalışacağız. Böylelikle ülkemizde gerek Kovid 19'a karşı olsun, gerek diğer virüslere karşı üretilecek ilaçların testlerini yapabileceğiz. Akreditasyon için de girişimlere başlandı."

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları da düzey 3 laboratuvarlarının aşı, ilaç ve tanı kiti geliştirme çalışmalarının temelini oluşturduğu ve Türkiye'deki birkaç laboratuvardan biri olan Malatya'daki bu laboratuvarın ise Ankara'nın doğusunda, Kayseri'dekinden sonra ikinci merkez olduğunu vurguladı.

Sadece Kovid-19 için değil, ileride de ortaya çıkması olası virüslere karşı aşı, ilaç, koruyucu maddeler geliştirilmesinin esas merkezi olacaklarını dile getiren Yakupoğulları, "Sanayicimiz, AR-GE firmaları, girişimciler çeşitli virüs öldürücü geliştirdiler ya da tekstilcilerimiz maskeler geliştirdiler ancak bu tür ürünlerin ne kadar etkin olduğunu anlamak için bu testleri yaptırmak adına yurt dışına gitmeleri gerekliydi. Bu laboratuvarımız aynı zamanda sanayicimize de hizmet verecek, sanayide veya firmalarında üretilen dezenfektanlar gibi ya da havalandırma sistemleri gibi cihazların etkinlik testlerini yapacak ve raporlayacak. Böylelikle de sanayicimize, katma değeri yüksek, ileri teknolojik ürünler geliştirilmesine de destek olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise ileri virüs çalışmalarının yapılmasına imkan veren bir laboratuvar açtıklarını belirterek, "Artık canlı virüs çalışmalarının yapılabileceği bir laboratuvar olacak." ifadelerini kullandı.

Vali Aydın Baruş da salgın sürecinde önemli hizmetler veren Turgut Özal Tıp Merkezinin artık hem bilim hem de sanayi alanında önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.