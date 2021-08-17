İnönü tarihinde bir ilk daha gerçek oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnönü tarihinde bir ilk daha gerçek oluyor

İnönü tarihinde bir ilk daha gerçek oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan konutlar için yer teslim çalışmaları başladı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan konutlar için yer teslim çalışmaları başladı.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un çalışmaları sonrasında ilçeye getirilen ve ihalesi yapılan TOKİ Konutları için yer teslim çalışmalarına başlandı. İnönü İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde yapımına başlanacak olan toplu konutlar için yer teslim çalışması yapan yüklenici firma yetkilileri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret ederek yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi" kapsamında İnönü İlçesine ihalesi TOKİ tarafından yapılacak projede 128 adet daire, ticaret merkezi ve cami inşası yer alacak. - ESKİŞEHİR

İnönü tarihinde bir ilk daha gerçek oluyor
İnönü tarihinde bir ilk daha gerçek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Hande Erçel Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Mete Gazoz Mustafa Er Lionel Messi Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnönü tarihinde bir ilk daha gerçek oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 10:06:02. #1.16#

title