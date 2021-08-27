İnönü'de yol çalışmaları sürüyor
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İnönü'de yol çalışmaları sürüyor

İnönü'de yol çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçenin Yenice Mahallesinde çiftçiler tarafından yoğunlukla kullanılan Sıraca Köprüsü ile devamında bulunan Sıraca ve Kömürlük yollarında stabilize malzeme ile yol yapım çalışmalarına başlanıldı. Yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar çiftçilerin alternatif yolları kullanması hususunda uyarılarda bulundu. Çalışmalardan memnuniyet duyan İlçe sakinleri ve çiftçiler İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü'de yol çalışmaları sürüyor
İnönü'de yol çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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