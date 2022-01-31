İnönü'de coşkulu hemşehri buluşma gecesi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Dereyalak Mahallesi gençlerinin daveti üzerine düzenlenen sıra gecesi programına katıldı.

İnönü Dereyalak Mahallesinde yoğun katılım ve coşku içerisinde gerçekleştirilen programda Başkan Bozkurt, Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek ilçeye yapılan ve yapılması planlanan önemli çalışma ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Gençlerin talep ve isteklerini de dinleyen Başkan Bozkurt, eğlence dolu programda gençlerle hem eğlendi hem de sohbet etti. Mahalle buluşmalarını her hafta sıklıkla gerçekleştiren Başkan Bozkurt, ilçe sakinlerinin istek ve önerilerini yerinde dinleyerek çalışma ve projeler hakkında da bilgi veriyor.

Dereyalak Mahallesinde gerçekleştirilen programa Başkan Bozkurt'un yanı sıra MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, AK Parti İnönü Teşkilat Başkanı Hasan Toprak, İnönü Belediyesi Meclis Üyelerinden Tahsin Çelik, Basri Söğüt, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Dereyalak Mahalle Muhtarı Ömer Kara, Bozüyük Dereyalaklılar Dernek Başkanı Semih Söğüt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, misafirperverliklerinden dolayı Dereyalak Mahallesi sakinlerine ve gençlere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR