İniş yapan uçağın kanadında yürüdü, kara listeye alındı
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İniş yapan uçağın kanadında yürüdü, kara listeye alındı

İniş yapan uçağın kanadında yürüdü, kara listeye alındıUkrayna, (DHA)- Antalya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sefer gerçekleştiren uçaktaki bir yolcu, uçak havalimanına iniş yaptıktan sonra dışarıya çıkarak uçağın kanadında yürüdü.

01.09.2020 19:20 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:25

İniş yapan uçağın kanadında yürüdü, kara listeye alındı

Ukrayna, (DHA)- Antalya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sefer gerçekleştiren uçaktaki bir yolcu, uçak havalimanına iniş yaptıktan sonra dışarıya çıkarak uçağın kanadında yürüdü. Havayolu şirketi, kadının 'kara listeye' alındığını duyurdu.

Antalya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Ukrayna Uluslararası Hava Yolları'na ait yolcu uçağındaki bir kadın iniş yapan uçağın kanadına çıkarak bir süre oturdu ve yürüdü. Ukrayna Uluslararası Hava Yolları, kadının ailesiyle Antalya'da tatil yaptığını ve ülkesine dönmek için charter uçuş ile Kiev'e geldiğini açıkladı. Kimliği açıklanmayan kadının kara listeye alındığı ifade edildi. Öte yandan kadına alkol testi de yapıldığı ancak alkollü olmadığı aktarıldı. Kadının kabin ekibi tarafından neden durdurulmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İniş yapan uçağın kanadında yürüdü, kara listeye alındı

Kaynak: DHA

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