İngiltere: Zehirlenme Vakasından Rus Askeri İstihbaratından İki Kişi Sorumlu

İngiltere, Salisbury kentinde suikast girişimine maruz kalan eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinden ötürü iki Rus istihbaratçıyı sorumlu tuttuğunu açıkladı.

İngiliz polisi, isimlerini Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov olarak açıkladığı iki kişinin, Rusya'nın askeri istihbarat görevlileri olduğuna inanıldığını belirtti.

Rusya devletinin üst kademelerinden emir aldıkları öne sürülen iki Rus'un fotoğrafları polis tarafından servis edildi.

40 yaşlarında olan iki adamın Mart ayında İngiltere'ye bir haftasonu uçarak suikast girişimini gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

İngiltere Başbakanı Theresa May, suikast girişimden suçlanan iki kişinin Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun üyesi olduğunu söyleyerek, emrin GRU'nun dışından ve Rus devletinin üst kademelerinden geldiğinin kesin olduğunu belirtti.

Parfüm şişesinde zehir

66 yaşındaki Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia, Salisbury'deki bir bankta bilinçsiz halde yatarken bulunmalarının ardından hastaneye kaldırılmıştı.



Skripal ve kızı, Noviçok adlı bir kimyasalla 4 Mart'ta zehirlendi.

Bu olayın ardından Temmuz ayında Charlie Rowley ve Dawn Sturgess adındaki çift de Amesbury kasabasında Noviçok sinir gazıyla zehirlendi.

Sturgess hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Eşi Rowley ise taburcu edildi.



Rowley ve Sturgess'in Nina Ricci Premier Jour parfüm şişesine maruz kaldıktan sonra zehirlendikleri belirtilmişti.

Bir hayır kurumunun kutusunda parfümü bulan çift, şişeyi ellemiş ve kokuyu üstlerine sürmüştü.

Daha sonra şişenin üzerinde Noviçok zehri bulunmuştu.

Ancak bu şişenin her iki zehirlenme vakasında da kullanılıp kullanılmadığı henüz bilinmiyor.



Rusya: Araştıracağız

İngiltere polisi aynı zamanda bahsi geçen iki Rus'un havaalanı dahil olmak üzere İngiltere'deki görüntülerini de yayımladı.

İngiltere'nin suçlanan iki Rus'un iade edilmesi için başvurmayacağı, çünkü Rusya'nın kendi vatandaşlarını iade etmediği belirtildi.

Ancak Avrupa Birliği'ne tekrar seyahat etmeleri durumunda Avrupa kapsamında tutuklama kararının çıkarıldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, gazetecilere bu isimlerin kendisine bir şey ifade etmediğini aktardı.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin direktörü Andrey Kortunoy, İngiltere'nin bütün iddialarının araştırılacağını ancak iki isim ve iki fotoğrafın fazla bir şey ifade etmediğini belirtti.

Rusya'nın haber ajansı RIA, Rusya maslahatgüzarının İngiltere tarafından çağrıldığını açıkladı.

Interfax ise İngiltere'nin Rusya büyükelçisinin Rusya dışişleri bakanıyla görüştüğünü aktardı.