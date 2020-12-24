- İngiltere ve AB, Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaştı- AB-İngiltere arasında tarihi anlaşma

- İngiltere ve AB, Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaştı

AB-İngiltere arasında tarihi anlaşma

BRÜKSEL - Avrupa Birliği ve İngiltere, aylardır süren müzakerenin ardından Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tarihi anlaşmanın her iki taraf için "dengeli ve adil" bir anlaşma olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği ve İngiltere, aylardır süren müzakerelerin ardından Brexit sonrası ticaret anlaşmasına vardı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gerçekleştirdiği basın toplantısında 2 bin sayfalık tarihi anlaşmayı duyurarak, "Bu anlaşma için savaşmaya değerdi. Artık İngiltere ile adil ve dengeli bir anlaşmamız var. AB çıkarlarımızı koruyacak, adil rekabeti sağlayacak ve balıkçılık topluluklarımız için öngörülebilirlik sağlayacaktır. Brexit'i geride bırakabiliriz. Avrupa şimdi yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rahatladığını ve sevindiğini belirten Ursula von der Leyen, İngiltere'nin AB'nin güvenilir ortağı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise, "Geçtiğimiz yıllarda AB, İngiltere ile müzakerelerinde birlik ve kararlılık gösterdi. Aynı birliği sürdürmeye devam edeceğiz. Bunlar çok zorlu müzakereler oldu ama süreç bitmedi. Şimdi Konsey ve Avrupa Parlamentosu'nun yeşil ışık vermeden önce müzakereciler düzeyinde varılan anlaşmayı inceleme zamanı" dedi.

Anlaşmanın 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesi için AB üye devletleri, anlaşmanın geçici olarak uygulanması için bir prosedür onaylaması gerekiyor. AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde adil rekabetin sağlanması, ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği ve balıkçılık gibi sorunlu konular yer aldı.

İngiltere'de Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere 1 Ocak 2021'e kadar geçiş sürecini tamamlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE YAZIR