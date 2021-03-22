İngiltere savunma stratejisini değiştiriyor: 'Daha az asker, daha çok teknoloji'

İngiltere ordusunun asker sayısını daha da azaltması ama savunma stratejisinde robotlar, insansız hava araçları ve siber savaş teknolojisine ağırlık vermesi bekleniyor.

İngiltere ordusunun asker sayısını daha da azaltması ama savunma stratejisinde robotlar, insansız hava araçları ve siber savaş teknolojisine ağırlık vermesi bekleniyor.

Hazırlanan yeni savunma stratejisinde tank ve savaş uçağı sayısının da azaltılması beklenirken; hükümet yetkilileri savaş gemisi, denizaltı ve deniz piyadesi sayısının artacağını söylüyor.

Son yıllarda iyice azaltılan asker sayısının son değişikliklerle 70 bine düşürülmesi planlanıyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace orduyla ilgili planların detaylarını bugün parlamentoda açıklayacak.

Bakan Wallace dün BBC'nin bir programında soruları yanıtlarken, planlarını, artırılmış olan savunma bütçesi üzerinden yaptığını; asker sayısının azaltılmasının, bütçenin azalması anlamına gelmediğini hatırlattı.

Wallece, "Irak'daki DAİŞ teröristlerini vurmaktan, uyuşturucu ticaretini engellemeye ya da Baltık bölgesindeki Rus saldırganlığını caydırmaya kadar, silahlı kuvvetlerimizin gücü zaten başkalarının erişemediği yerlere uzanıyor. Önümüzdeki yıllarda bu dünya çapındaki faaliyetlerin yelpazesini daha da genişleteceğiz" dedi.

İngiltere hükümeti bunun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ordudan yapılan en büyük değişiklik ve yatırım planı olduğunu söylüyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise İngiltere'ye yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde asker sayısının azaltılmasını eleştirdi.

İngiltere ordusunun asker sayısı ve bütçesi

2021 yılının Ocak ayı itibarıyle İngiltere'nin düzenli ordusundaki asker sayısı 80 bin 10.

2015 yılından bu yana asker sayısının zaten 5 bin civarında azaltıldığı görülüyor.

Şimdi yapılması beklenen 10 bin askerlik yeni azaltmanın da emekli olanların yerine yenilerinin alınmaması yöntemiyle yani eritilerek yapılacağı belirtiliyor.

Ordunun yeniden yapılandırılması kapmasında Kraliyet Deniz Piyadeleri Komando Gücü adıyla yeni bir birime dönüştürülmesi ve bu gücün daha önce SAS ve SBS adı verilen özel kuvvetlerin yürüttüğü görevlerin çoğunu üstlenmesi öngörülüyor.

Kraliyet Donanması'na, deniz güvenlik operasyonlarını yürütmesi, "radar altı faaliyetleri önceden saptayıp karşı hamle geliştirmek ve devletlerden gelecek tehditlere karşılık vermesi için" önümüzdeki 10 yıl içerisinde 200 milyon sterlinlik (276 milyon dolar) doğrudan yatırım yapılacak.

Geçen hafta ayrıca yapılan dışişleri ve savunma politikaları değerlendirme raporu ardından bakanlar, hareket kabiliyeti daha yüksek bir ordu için önemli değişiklikler yapmak gerektiğini söylediler.

Değerlendirmenin parçası olarak hükümet, İngiltere'nin elindeki nükleer savaş başlıklarının sayısını da 180'den 260'a çıkardı.

Hükümetin planında elektronik savaş ve insansız hava araçları gibi alanlara ne gibi yeni yatırımlar yapılacağı da detaylandırılacak.

Ulusal siber savaş birimi genişletilecek ve ülkenin askeri ve ticari uzay faaliyetlerini koordine edecek yeni bir uzay komutası oluşturulacak.