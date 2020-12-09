İngiltere Sağlık Bakanı canlı yayında ağlayınca tepki çekti
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İngiltere Sağlık Bakanı canlı yayında ağlayınca tepki çekti

09.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:47
İngiltere Sağlık Bakanı canlı yayında ağlayınca tepki çekti

İngiltere'de ilk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadında koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısı denemesi yapılırken, Sağlık Bakanı Matt Hancock katıldığı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

İngiltere'de ilk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadında koronavirüse karşı geliştirilen  Pfizer/BioNTech aşısı denemesi yapılırken, Sağlık Bakanı Matt Hancock katıldığı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Yüzlerce kişi, Hancock'a tepki gösterdi.

İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyası dün başladı. Kuzey İrlanda'da yaşayan 90 yaşındaki Margaret Keenan, Pfizer/BioNTech aşısını yaptıran ilk kişi olurken, 81 yaşındaki William Shakespeare isimli bir erkek de aşının uygulandığı ikinci kişi oldu. Bunun üzerine İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock katıldığı bir canlı yayında ağladı.

TİMSAH GÖZYAŞLARI TEPKİSİ

Tepkisini inandırıcı bulmayan pek çok kişi Hancock'u ağlama numarası yapmakla ve timsah gözyaşları dökmekle suçladı. İngiliz haber ve medya web sitesi The Guardian'daki bir gazeteci ise yayında "İngiliz olmakla gurur diyorum" diyen Hancock'a, "Göz yaşlarını sil Hancock, İngiltere'nin aşıyla neredeyse hiçbir alakası yok" diyerek tepki gösterdi.

PFİZER/BİONTECH AŞISI İLK İNGİLTERE'DE UYGULANDI

İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına dün itibariyle başladı. Pfizer/ BioNTech aşısı, 90 yaşındaki bir kadına yapıldı. Kuzey İrlanlanda'da yaşayan Margaret Keenan aynı zamanda onaylanmış aşıyı yaptıran ilk hasta olarak tarihe geçti. 800 bin dozdan oluşan ilk sevkiyattaki aşılar 50 hastanede uygulanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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