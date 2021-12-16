İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Büyükelçi Chilcott, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından beğendiklerini yorumladı ve oyladı.

Haber kategorisinde oyunu Mahmut Serdar Alakuş'un çektiği "Rüzgarın cambazları" fotoğrafından yana kullanan Chilcott, dünyada birçok felaketin yaşandığını ve etkileyici haber fotoğrafları çekildiğini belirterek, bu kategoride oyunu iklim değişikliyle alakalı bir fotoğrafa verdiğini söyledi.

Chilcott, Alakuş'un fotoğrafını değerlendirerek, "Harika bir fotoğraf. Böyle bir fotoğraf hiç görmemiştim, Rüzgar türbinlerinin kanatlarının bu kadar büyük olduğunu fark etmemiştim. Ayrıca sembolik açıdan bakarsak, iklim değişikliğiyle nasıl mücadele ettiğimizi de gösteren bir fotoğraf." diye konuştu.

Spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" fotoğrafına oy veren Chilcott, "Bu fotoğraf ilham verici bir fotoğraf. El yapımı kayakların dik duruşu ve arkadan güneşin gelişiyle umut verici bir fotoğraf. İnsanların içinde bulunduğu şartlar altında en iyisini yapabilme kabiliyetini gösterdiği için bu fotoğrafa oy veriyorum." dedi.

Chilcott, yaşam kategorisinde ise oyunu İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafına oy verdi.

İstanbul'un iki abidevi yapısı ile Türkiye'nin sembolü hilalin fotoğrafta yer aldığını söyleyen Chilcott, "Gerçek olamayacak kadar iyi bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

"AA için çalışan çok iyi foto muhabirleriniz var"

Tüm fotoğrafların çok iyi olduğunu söyleyen Chilcott, "AA için çalışan çok iyi foto muhabirleriniz var. Yılın en iyi fotoğrafını çekerken çok kaliteli fotoğraflar görmeyi bekliyorsunuz ve bu fotoğraflar gerçekten çok kaliteli. Bu, seçmeyi de zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Chilcott, fotoğrafın birçok cümlede kurulamayacak duygusal bağı kurmayı kolaylaştırdığını da belirterek, "Burada fotoğrafları görenlerin fotoğraftaki olaylarla bağ kurabileceği duygusal mesajlar var." dedi.

Seçtiği fotoğrafların kendisine verdiği mesajları anlatan Chilcott, Alakuş'un fotoğrafı için, "Bize teknolojiyi kullanarak emisyonu ve küresel ısınmayı azaltabileceğimizi gösteren, umut veren bir fotoğraftan yana oyumu kullandım. Ayrıca o fotoğrafı çekmek de önemli bir başarı çünkü foto muhabirinin nerede olduğu da çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Chilcott, spor kategorisinde oy verdiği fotoğrafı da değerlendirerek tüm zorluklara rağmen insanların engelleri aşarak kayak yapmalarının ilham verici olduğunu vurguladı.

"İstanbul ve hilal" fotoğrafı için Chilcott, "Eski ve yeninin, ülkenin sembolüyle bir araya gelmesi güzel bir şekilde fotoğraflanmış." dedi.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet