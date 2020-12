İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten Noel kutlamasında Covid-19 vurgusu

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Noel kutlama mesajında ağırlıklı olarak yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına değinerek sağlık çalışanlarına özel teşekkür etti.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, her yıl gerçekleştirdiği Noel kutlaması kapsamında kameraların karşısına geçti. Geçtiğimiz yıl masasındaki fotoğraflar nedeniyle tepki alan Kraliçe II. Elizabeth bu yıl sadece Eşi Prens Philip'in fotoğrafına yer verdi. Her yıl 25 Aralık yerel saatle 15.00'te halka seslenen Kraliçe II. Elizabeth, bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında önemli çalışmalar gerçekleştiren sağlık çalışanlarına özel teşekkür etti. Noel konuşmasında ağırlıklı olarak Covid-19'a değinen Kraliçe II. Elizabeth, "Bizler her yıl ışıklarımızı yakarak Noel gününün gelişini müjdeliyoruz. Yaktığımız ışıklar, sadece şenlik değil, bizlere umut verir. Hristiyanlar için İsa dünyanın ışığıdır, fakat içinde bulunduğumuz süreçten ötürü her zaman kutladığımız gibi kutlayamayız" dedi.

"Birçok bayramda bir araya gelemeyen aileler oldu" diyen Kraliçe II. Elizabeth, "Biliyoruz ki hayatı bir şekilde devam ettirmeliyiz. Geçtiğimiz ay Hindular, kutlama gerçekleştirdi ve Windsor'un gökyüzünü havai fişeklerle aydınlattılar. Işık festivali Dewali kutlanıldı. Sosyal mesafeye rağmen insanlar neşeli, umutlu ve birlik oldular. İnsanları birbirinden zorunlu olarak ayrı tutan bir yıl olan 2020, bizleri birçok yönden yakınlaştırdı" ifadelerini kullandı.

Kraliçe II. Elizabeth, "Ülkemizin birçok yerinde birbirine yardım eden, gönüllü çalışma yürüten, ihtiyaç sahibi kişilere yardım eden insanların hikayeleri bizlere ilham ve mutluluk verdi. Bu yıl Florence Nightingale'in doğumunun 200. yıl dönümünde Uluslararası Hemşireler Günü'nü kutladık. Bugün bizler için çaba gösteren, mücadele veren ve modern bilimin şaşırtıcı başarılarının desteğiyle çalışan sağlık görevlilerine minnet borcumuz var" dedi.

Yılın çoğu zamanının üzüntüyle dolu olduğunu, bazılarının sevdiklerinin yasını tuttuğunu belirten Kraliçe II. Elizabeth, "Bir çoğumuz güvenlik gerekçesiyle ailemize, arkadaşlarımıza ve sevdiklerimize mesafeli durmak zorundayız. Noel için tek dilekleri ise onlara sarılmak ve ellerini sıkmak. Sizlerle aynı duyguları yaşadığımı belirtmek isterim. Kutsal kitabımız gökyüzünde bir yıldızın nasıl göründüğünü anlatır. İsa'nın doğum sahnesini anlatır. Noel'in ışığı, özverilimin, sevginin ve umudun ruhu ileriki zamanlarda bizlere öncülük etsin. Mutlu Noeller diliyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı