İngiltere İçişleri Bakanı Patel'den köle taciri Colston'ın heykelinin yıkılmasına tepki: Utanç... İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Bristol'da ünlü İngiliz köle taciri Edward Colston'ın kentte onlarca yıldır tartışma yaratan heykelinin dün protestocular tarafından yıkılıp nehre atılmasını "son derece utanç verici" diye niteledi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Bristol'da ünlü İngiliz köle taciri Edward Colston'ın kentte onlarca yıldır tartışma yaratan heykelinin dün protestocular tarafından yıkılıp nehre atılmasını "son derece utanç verici" diye niteledi.

Patel, BBC'ye yaptığı açıklamada, gösterilerin amacından saptığını öne sürerek "Bu düpedüz vandallık" dedi, sorumluların bulunacağını söyledi.

ABD'de George Floyd adlı bir siyahın 25 Mayıs'ta polis tarafından öldürülmesini protesto eylemleri sırasında Bristol merkezindeki bronz heykel sokaklarda gezdirildikten sonra sevinç çığlıkları atan kalabalık tarafından Avon Nehri'ne atılmıştı.

Göstericilerden bazıları devrilen heykelin üzerine çıkarak dans etti.

10 binden fazla kişinin katıldığı belirtilen eylemde bazı göstericilerin de Minneapolis'te dizini 8 dakika süreyle Floyd'un boğazına bastırarak ölümüne neden olan Derek Chauvin adlı polis memurunun yaptığı gibi dizlerini heykelin boğazına dayadıkları görüldü.

84 bin Afrikalı'yı köleleştirdi

Edward Colston, 1672-1689 yılları arasında 84 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğu gemileriyle Amerika'ya köle olarak götürmüştü.

Bu kişilerden 19.000'in 6-8 hafta süren zorlu yolculuklarda hastalık, cinayet ve işkenceyle öldüğü tahmin ediliyor.

Calston, 1680'de Kral 2'nci Charles'ın sonradan 2'nci James olarak tahta geçen kardeşinin başında olduğu Royal African Company'ye (RAC) katılmıştı.

Kölelerin göğsüne şirket damgası

Şirkette hisseleri bulunan 2'nci Charles'ın izniyle köle ticaretinde tekel haline gelen şirket, Afrika'dan getirdiği kölelerin göğsüne "RAC" ya da York Dükü'nü simgeleyen "DY" damgalarını vuruyordu.

Lancaster Üniversitesi'nden tarihçi Prof. William Pettigrew'a göre Royal African Company, transatlantik köle ticaretinde Amerika'ya en fazla köle taşıyan şirketti.

Royal African Company'de daha sonra başkan yardımcısı olan Colston, bu yolla elde ettiği paralarla tefecilik yapmış, 1721'de ölmeden önce servetini hayır kuruluşlarına bağışlamıştı.

Heykeli 1895'te dikildi

Colston'ın heykeli 1895'te dikilmişti. Kentte hala Colston'ın adının verildiği okul, meydan, konser salonu, cadde, sokak ve binalar var.

Kent merkezindeki heykelde Colston'ın köle ticareti yaptığından söz edilmiyor. Heykelin kaldırılması için geçen hafta internette açılan bir dilekçeyi yaklaşık 12 kişi imzaladı.