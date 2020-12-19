İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor
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İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor

19.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:43

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla yürütülen aşı çalışmalarında sona gelinirken, İngiltere'den korkutan bir açıklama geldi. İngiliz hükümetinin Sağlık Başdanışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, Kovid-19'un mutasyona uğrayan yeni türünün daha hızlı yayıldığını ve ölümcül olduğunu ifade etti.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle (Kovid-19) dünya genelinde 1 milyon 684 binden fazla insan hayatını kaybederken, 76 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında son aşama gelinirken, İngiltere'den salgınla korkutan bir açıklama geldi.

İngiltere hükümetinin Sağlık Başdanışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, koronavirüsün mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni türünün "daha hızlı yayılabildiğini" söyledi.

"DAHA HIZLI YAYILIYOR VE DAHA ÖLÜMCÜL"

Whitty, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirimde bulunduk ve durumu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak olan mevcut verileri incelemeye devam ediyoruz. Şu anda bu yeni türün daha ölümcül olduğuna ya da mevcut aşı ve tedavileri etkileyebileceğine dair henüz bir bulgu yok. Ancak bu görüşün net bir şekilde teyit edilmesi için konuyla ilgili acil çalışmalar yürütülmesi gerekiyor" dedi.

BORİS JOHNSON'UN TOPLANTI DÜZENLEMESİ BEKLENİYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün koronavirüsün yeni türünün özellikle ülkenin güneydoğusunda hızlı bir şekilde yayılmasıyla ilgili basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

SAĞLIK SİSTEMİ CİDDİ BASKI ALTINDA

Virüsün yeni türüyle ilgili yapılan analizler, virüs taşıyan bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısını gösteren R değerinin yeniden 1'in üzerine çıktığına işaret ediyor. Ulusal Sağlık Hizmetleri yetkilileri, sağlık sisteminin ciddi bir baskı altında olduğu uyarısı yapıyor. İngiltere'de hastanelerin yatak kapasitesinin yüzde 90'ının dolu olduğu belirtiliyor.

İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor
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