İngiltere'den Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek
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İngiltere'den Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek

15.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:39
İngiltere'den Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'da Rusya Federasyonu'nun askeri varlığına tepki gösterdi.

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'da Rusya Federasyonu'nun askeri varlığına tepki gösterdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Morton'un, Gürcistan'da bugün gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Güney Osetya'nın işgal hattına yakın, Tiflis yönetiminin kontrol ettiği bölgedeki Odzisi köyünü ziyaret ettiği belirtildi.

Morton burada yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Rus askeri birliklerinin sözde sınır hattında bulunmasının yerel halk için ne gibi zorluklar yarattığını yerinde görmek istediğini ifade etti.

Morton konuşmasında Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı nedeniyle insanların ailelerinden, topraklarından, dini mekanlarından ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

İngiltere olarak Rusya'nın Gürcistan'a yönelik uyguladığı şiddet politikasını kınadıklarını kaydeden Morton, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık, Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Rusya'nın işgal ettiği Gürcistan toprakları üzerindeki etkin kontrolünü ve tehdit olarak gördüğü ülkelerdeki istikrarı bozucu eylemlerini kınıyoruz."

Morton ziyaret kapsamında Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze ve Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Morton ayrıca Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından da kabul edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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