Ingiltere'deki Türklerden Katar'a Destek
- Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin gelişi Destek gösterisinden detaylar Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiltere'nin başkenti Londra'da Chatham House'da düzenlenen panele katıldı.
- Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin gelişi
Destek gösterisinden detaylar Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiltere'nin başkenti Londra'da Chatham House'da düzenlenen panele katıldı. Aralarında Türklerin de bulunduğu bir grup bina dışında Katar'a destek gösterisi düzenledi.