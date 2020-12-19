- İngiltere'de Toplam Covid-19 Vaka Sayısı 2 Milyonu Aştı
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- İngiltere'de Toplam Covid-19 Vaka Sayısı 2 Milyonu Aştı

19.12.2020 20:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 21:06

- İngiltere'de toplam Covid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 52 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 219'a yükseldi.

- İngiltere'de toplam Covid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı

MANCHESTER - İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 52 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 219'a yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 52 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 4 bin 219'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 534 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 67 bin 75'e ulaştı.

Öte yandan İngiltere'de ulusal kısıtlamaların sona ermesinden bu yana vaka ve can kayıplarındaki artışın önüne geçilemiyor. İngiltere'nin ağırlıklı olarak güney bölgelerinde yeni bir korona virüs varyantının tespit edilmesi nedeniyle başkent Londra da dahil olmak üzere ülkenin güney bölgelerinde en yüksek seviye yerel kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Tespit edilen yeni varyantın daha hızlı yayıldığı ve Covid-19 aşılarına cevap vermeme ihtimali olduğu bilinirken en yüksek seviye yerel kısıtlamalar gereğince İngiltere'nin güney bölgelerinde restoran ve bar gibi işletmeler kapatılacak.

- İngiltere'de Toplam Covid-19 Vaka Sayısı 2 Milyonu Aştı
- İngiltere'de Toplam Covid-19 Vaka Sayısı 2 Milyonu Aştı
- İngiltere'de Toplam Covid-19 Vaka Sayısı 2 Milyonu Aştı
- İngiltere'de Toplam Covid-19 Vaka Sayısı 2 Milyonu Aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLİN KARADENİZ

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