İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı

30.12.2020 08:34 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:55

İngiltere'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı. Denver şehrinde yaşayan 20'li yaşlarda bir erkekte virüs görüldü.

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, salgında worldometers'ın verilerine göre vaka sayısı 82 milyon, ölü sayısı ise 1.7 milyonu aştı.

Ülkeler aşılama uygulamalarına başlasa da ilk kez İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu panik yaratmaya devam ediyor. Virüsün çok daha bulaşıcı bir türü olduğu belirtilen mutasyonda beklenen oldu.

20'Lİ YAŞLARDA BİR ERKEKTE GÖRÜLDÜ

Avrupa'da hızla yayılmasının ardından salgında en çok yara alan ve merkez üssü olarak gösterilen ABD'de de ilk mutasyonlu vaka tespit edildi. Colorado eyaletinin Denver şehrinde yaşayan 20'li yaşlarındaki bir erkekte virüsün görüldüğü öğrenildi.

ÜLKE DIŞINA ÇIKMAMIŞ

Yakın zamanda ülke dışına çıktığına dair bir kayıt bulunmayan adamın karantinaya alındığı belirtildi. İsmi açıklanmayan vakanın temasta bulunduğu kişilerin de gözetim altında olduğu ve testler uygulandığı ifade edildi.

VAKA SAYISI ARTABİLİR

ABD'de henüz gün yüzüne çıkmamış çok daha fazla mutasyonlu vakanın olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Öznur Çalık Mehmet Nuri Engin Özkoç
Magazin Berk Oktay Demet Akalın Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Erkek Sakarya Beşiktaş Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 08:55:53. #1.14#
title