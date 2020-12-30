İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı

İngiltere'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı. Denver şehrinde yaşayan 20'li yaşlarda bir erkekte virüs görüldü.

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, salgında worldometers'ın verilerine göre vaka sayısı 82 milyon, ölü sayısı ise 1.7 milyonu aştı.

Ülkeler aşılama uygulamalarına başlasa da ilk kez İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu panik yaratmaya devam ediyor. Virüsün çok daha bulaşıcı bir türü olduğu belirtilen mutasyonda beklenen oldu.

20'Lİ YAŞLARDA BİR ERKEKTE GÖRÜLDÜ

Avrupa'da hızla yayılmasının ardından salgında en çok yara alan ve merkez üssü olarak gösterilen ABD'de de ilk mutasyonlu vaka tespit edildi. Colorado eyaletinin Denver şehrinde yaşayan 20'li yaşlarındaki bir erkekte virüsün görüldüğü öğrenildi.

ÜLKE DIŞINA ÇIKMAMIŞ

Yakın zamanda ülke dışına çıktığına dair bir kayıt bulunmayan adamın karantinaya alındığı belirtildi. İsmi açıklanmayan vakanın temasta bulunduğu kişilerin de gözetim altında olduğu ve testler uygulandığı ifade edildi.

VAKA SAYISI ARTABİLİR

ABD'de henüz gün yüzüne çıkmamış çok daha fazla mutasyonlu vakanın olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.