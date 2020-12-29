İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu durdurulamıyor! Türkiye'de yok ama 22 ülkeye yayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de olmadığını açıkladığı ve ilk olarak İngiltere'de görülen koronavirüs mutasyonunun yayılması durdurulamıyor. Yeni varyant şu ana kadar 22 ülkeye yayıldı.

Koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğraması sonrası çoğu ülke Ada ile bağlantısını keserek, uçuşları askıya aldı.

MUTASYONUN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER

Ancak mutasyona uğramış koronavirüsün yayılması durdurulabilmiş değil. Yeni varyant şu ana kadar 22 ülkeye yayıldı: "İngiltere, Danimarka, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Finlandiya, İrlanda, Almanya, İzlanda, Belçika, Güney Kore, Singapur, Japonya, Avustralya, Kanada, İsrail, Lübnan, Portekiz ve Çin'e bağlı özerk bölge Hong Kong..."

TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de oluşan koronavirüs mutasyonunun Türkiye'de görülmediğini söylemiş ve gazetecilerin sorusuna şu yanıtı vermişti;

"Dünyada temmuz-ağustos-eylül ayından itibaren mutasyonların olduğu, Türkiye'de de benzer mutasyonların olduğu, daha çok bulaştırıcılığı olduğunu söylemiştik. Biz de ülke olarak belli zaman dilimlerinde yaygın şekilde mutasyon olup olmadığı şekilde analizini yapıyoruz. Bizdeki veriler de bulaşıcılığın arttı yönündeydi. Bizim şu ana kadar yaptığımız ön inceleme ve analizlerde İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadığımızı ama gelecek hafta genom analizi yaparak daha net bir şey söylemek mümkün."