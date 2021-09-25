İngiltere'de marketlerde tedarik sorunu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere'de marketlerde tedarik sorunu

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ülkede kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına neden oldu.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ülkede kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına neden oldu.

Başkent Londra'da marketlerde özellikle sebze ve meyve ürünleri ile hazır suların satışa sunulduğu rafların boş olduğu görüldü.

İngiltere'de marketlerde tedarik sorunu

İngiltere'de marketlerde tedarik sorunu

İngiltere'de marketlerde tedarik sorunu

İngiltere'de marketlerde tedarik sorunu
AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri
Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz'

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Amelia Hamlin Kerem Kamışlı Özge Özpirinçci
Spor Mario Balotelli Şenol Güneş Mehmet Topal Lionel Messi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İngiltere'de marketlerde tedarik sorunu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 20:14:41. #1.11#