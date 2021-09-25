İngiltere'de marketlerde tedarik sorunu

İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ülkede kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına neden oldu.

Başkent Londra'da marketlerde özellikle sebze ve meyve ürünleri ile hazır suların satışa sunulduğu rafların boş olduğu görüldü.