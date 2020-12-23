İngiltere'de koronavirüsün tehlikeli bir mutasyonu daha tespit edildi
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İngiltere'de koronavirüsün tehlikeli bir mutasyonu daha tespit edildi

23.12.2020 19:02 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:17

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Birleşik Krallık'ta koronavirüsün yeni bir mutasyonunun daha tespit edildiğini açıkladı. Daha tehlikeli olduğu belirtilen mutasyonla ilgili konuşan Bakan Hancock iki vakanın Güney Afrika'dan seyahat edenlerle temaslı olduğunu duyurdu.

Kovid-19 virüsünün İngiltere'de mutasyona uğrayıp yüzde 70 daha bulaşıcı bir hale gelmesinin ardından ülkede yeni bir korona mutasyonu daha görüldü.

Güney Afrika'dan İngiltere'ye gelen 2 kişide mutasyona uğramış yeni bir Kovid-19 türü daha tespit edildi. Basın bilgilendirme toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, tespit edilen iki mutasyonu "kaygı verici" olarak nitelendirdi. Hancock, koronavirüsün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.

"DAHA ÇOK MUTASYON GEÇİRMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

İngiliz Sağlık Bakanı, Güney Afrika'da bulunmuş olanların kendilerini karantinaya alması gerektiği yolunda çağrı yaptı. Matt Hancock, bu varyantın Birleşik Krallık'ta koronavirüs vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan daha çok mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü aktardı.

YENİ TEDBİRLER GELDİ

Hancock, "Birleşik Krallık'taki vakalar ile yakın temaslıları karantina alıyoruz. İkinci olarak, derhal Güney Afrika'ya seyahat kısıtlaması getiriyoruz. Üçüncü ve en önemlisi de son iki hafta içinde Güney Afrika'da bulunan ve onlarla yakın temaslı olan Birleşik Krallık'tan herkes derhal karantinaya girmeliler" dedi.

Dr. Susan Hopkins, uzmanların hâlâ yeni varyantla ilgili öğrenme aşamasında olduğunu belirtti. Dr. Hopkins, "Yürürlükteki karantinayla ve sistemle yayılmayı kontrol edeceğimizden eminiz. Seyahat edenlerdeki vakaların tespitini sürekli olarak iyileştirmeye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de koronavirüsün tehlikeli bir mutasyonu daha tespit edildi
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