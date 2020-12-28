İngiltere'de koronavirüs aşısını önce olmak isteyenler 20 bin lira teklif ediyor

Koronavirüse karşı etkili olan aşıların geliştirilmesinden sonra gözler aşılama sürecine çevrilirken, bazı ülkelerde bu süreç başladı. Öncelikli kişilerin yaşlılar ve sağlık çalışanları olarak belirlenirken, İngiliz basınına konuşan bir sağlık merkezinin sahibi "İnsanlar koronavirüs aşısını önce olmak için 2000 pound teklif ediyor" dedi.

İngiliz Sunday Times, koronavirüs aşısı ile ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. Gazeteye konuşan bazı yetkililer ve özel sağlık kliniklerinin sahipleri ise varlıklı kişilerin 2.000 pound (Yaklaşık 20 bin lira) önererek koronavirüs aşısını önce olmak istediklerini söyledi.

Aşılama sürecinin devam ettiği İngiltere'de Sağlık Bakanlığı haricinde aşı olma imkanı henüz yok fakat birçok varlıklı kişi, özel kliniklere başvurmaya başladı.

"ZENGİN VE ÜNLÜ KİŞİLER İRTİBATA GEÇMEYE BAŞLADI"

Sunday Times'a konuşan, özel sağlık kliniği sahibi Dr. Roshan Ravindran, "Ülkenin kuzeyindeki zengin ve ünlü kişiler bizimle irtibata geçmeye başladı. Bir kişi 'Size aşı için 2.000 pound veririm' teklifinde bile bulundu. Bu kişilerle görüştüğümüzde genelde yakınlarını Covid-19'dan kaybettiklerini öğrendik. Bu hastalık zengin ve fakir ayrımı yapmıyor" dedi.

"VARLIKLI MÜŞTERİLERİMİZ BEKLEMEK ZORUNDA"

Benzer tekliflerin diğer kliniklerde de duyulduğunu söyleyen Dr. Ravindran, "Varlıklı müşterilerimiz beklemek zorunda. Bu aşı paha biçilemez. Sonsuz parası olan insanlar var ve yakınlarını kaybettikleri ve ölmekten korktukları için her şeyi yapmaya hazırlar" ifadesini kullandı.

"ÖZEL SEKTÖR İÇİN DE AŞILAR SATIŞA HAZIR OLACAK"

Gazete konuşan Ravindran İngiliz hükümetinin bütün aşıları şu an satın aldığını ama gelecek 6 ay içerisinde özel sektörün de aşı satmaya başlayacağını söyledi. Ravindran, "Muhtemelen nisan ayında özel sektör için de aşılar satışa hazır olacak. Her ilaç şirketi bir aşı geliştirmek için mücadele ediyor. Fakat o zaman da bazı sağlık klinikleri bir aşı için 10.000 pound (yaklaşık 100.000 TL), 15.000 pound (yaklaşık 150.000 TL) ve 20.000 pound (yaklaşık 200.000 TL) isteyecek" ifadesini kullandı.

"ÖNCELİKLE YAŞLI VE KIRILGAN KİŞİLERE AŞI YAPILMASI ÖNEMLİ"

Private Harley Street Clinic'in direktörü Dr. Mark Ali de her gün insanların kendisini aradığını söyledi. Kliniğin iyi müşterilerinin telefonla kendisinden aşı ile ilgili bilgi aldığını söyleyen Ali, "Öncelikle yaşlı ve kırılgan kişilere aşı yapılması önemli. Fakat bu süreç devam ederken özel şirket ve kliniklerin de çalışması gerek.Bu şekilde Sağlık Bakanlığı üzerindeki baskıyı azaltabiliriz" dedi.