- İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybedenler anıldı
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- İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybedenler anıldı

23.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:10

- İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybedenler anıldı İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlenirken, salgında yaşamını yitirenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

- İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybedenler anıldı

LONDRA - İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlenirken, salgında yaşamını yitirenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının etkisi sürerken, İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler unutulmadı. Başkent Londra'da bulunan St. Thomas Hastanesinin önünde düzenlenen törenle salgında yaşamını yitirenler anıldı. Anma törenine sağlık çalışanları, İngiliz ordusuna mensup askerler ve İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri CEO'su Simon Stevens da katıldı. Hastanenin bahçesinde gerçekleştirilen törende, salgında yaşamını yitirenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından hastane bahçesinde bulunan ve İngiliz-Jamaikalı hemşire Mary Seacole'un heykelinin önüne çiçek bırakıldı.

Wembley Stadyumu, London Eye, Trafalgar Meydanı, Galler Parlamento binası, Cardiff Kalesi ve Kuzey İrlanda'daki Belfast Belediye Binası gibi sembolik bölgeler de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için saat 20.00'de ışıklandırılacak.

- İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybedenler anıldı
- İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybedenler anıldı
- İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybedenler anıldı
- İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybedenler anıldı
- İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybedenler anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ

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