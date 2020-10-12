Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu

12.10.2020 22:35 | Son Güncelleme: 12.10.2020 22:42

Dünya genelinde binlerce kişi koronavirüs aşı çalışmalarına katılmak ve kontrollü bir ortamda virüse yakalanmak için gönüllü oldu. İngiltere, ocak ayında kontrollü bir grupla koronavirüs deneyi başlatmayı planlıyor.

İlk olarak Çin'de görülen SARS benzeri yeni tip koronavirüs, küresel bir salgına dönüştü. Dünya üzerinde milyonlarca insan koronavirüse yakalanmamak için önlem alıyor. Ancak internet ortamında kurulan 1 Day Sooner (1 gün daha erken) hareketi bir an önce koronavirüse yakalanmak isteyen gönüllülerden oluşuyor.

166 ÜLKEDEN 38 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Salgının dördüncü ayında kurulan harekete şimdiye kadar 166 ülkeden 38 binden fazla kişi katıldı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bu hareketin temel amacı aşı çalışmalarında gönüllü olmak ve kontrollü bir ortamda koronavirüs salgınına yakalanmak.

KASITLI OLARAK HASTALIĞA YAKALANIYORLAR

Kontrollü insan enfeksiyonu denemesi olarak adlandırılan bu yöntemde katılımcılar kasıtlı olarak hastalığa maruz kalıyor. Ölüm riskinin de bulunduğu bu işlem bir tür klinik deneme olarak görülse de etik tartışmaların da odağında.

Financial Times'ın haberine göre İngiltere'deki 1 Day Sooner hareketi üyeleri İngiltere hükümetini bu çalışmaya ikna etmeyi başardı. Ocak ayında başlaması beklenen testlere, İngiltere'den kayıt olan 2 binden fazla insan bulunuyor.

"ÇOK FAZLA AŞIYI KISA SÜREDE TEST EDEBİLİRİZ"

ABD merkezli hareketin İngiltere'deki öncüsü 18 yaşındaki Alastair Fraser-Urquhart. Gelecek yıl University College London'da eğitimine başlayacak olan Urquhart, "Birkaç yüz sağlıklı genci koronavirüse maruz bırakmak böbrek bağışlama gibi rutin prosedürlerden daha az ölümcül. Çok fazla aşıyı kısa sürede test edebiliriz" dedi.

Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ezgi Mola Şevval Sam Halil Sezai
Spor Falcao Burak Yılmaz Mbaye Diagne Hakan Çalhanoğlu Manuel Fernandes
Daha Fazla Cuma Hatay İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 22:44:22. #1.14#
title