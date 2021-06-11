İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle "tüm sınırlandırmaların kaldırılması" kararı ertelenebilir
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İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle "tüm sınırlandırmaların kaldırılması" kararı ertelenebilir

İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'tüm sınırlandırmaların kaldırılması' kararı ertelenebilir
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, 21 Haziran'da uygulanması planlanan ve tüm Kovid-19 sınırlandırmaların kaldırılmasını amaçlayan gevşeme planının ertelenmesine yol açabilir.

İngiltere'de son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, 21 Haziran'da uygulanması planlanan ve tüm Kovid-19 sınırlandırmaların kaldırılmasını amaçlayan gevşeme planının ertelenmesine yol açabilir.

Ülkede halk sağlığı yetkilileri, 21 Haziran'da son Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının "geriye gidişi durdurmak" için ertelenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Yetkililer, tedbirlerin tamamen kaldırılmasının hastane başvurularında artış riski oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede son 24 saatte 8 bin 125 vaka görülmesiyle 26 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) son yayımladığı araştırmada ilk olarak Hindistan'da görülen Kovid-19'un "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu bildirildi.

Ülkede yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasını Delta varyantı oluşturuyor.

Hükümet, 21 Haziran'a kadar ülkedeki 50 yaş ve üstü yetişkinlerin aşılanmasını tamamlamayı amaçlıyor.

Dört aşamalı yol haritası

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

Ülkede 17 Mayıs'ta başlayan normalleşmenin üçüncü aşamasıyla eğlence merkezleri de dahil sinema, tiyatro ve müzeler yeniden hizmete açılmıştı.

21 Haziran'da uygulanması planlanan dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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