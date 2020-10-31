İngiltere'de 5 Kasım'dan itibaren 4 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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İngiltere'de 5 Kasım'dan itibaren 4 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

31.10.2020 22:21 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:37

Vaka sayısının 1 milyonu geçtiği İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle 5 Kasım'dan itibaren başlayacak karantina ilan edildi. 4 hafta sürecek sokağa çıkma yasağı 2 Aralık'ta sona erecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de 5 Kasım tarihinden 2 Aralık'a kadar sürecek olan 4 haftalık ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Avrupa'da koronavirüs salgınında İspanya ve Fransa'nın ardından İngiltere'de 1 milyon vaka sınırını aştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 915 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 11 bin 660'a ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 46 bin 555'e yükseldiğini belirtti.

İngiltere'de 5 Kasım'dan itibaren 4 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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