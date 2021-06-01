İngiltere'de 440 yıllık halıların 20 yıllık restorasyonu, sona yaklaştı
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İngiltere'de 440 yıllık halıların 20 yıllık restorasyonu, sona yaklaştı

İngiltere'de 440 yıllık halıların 20 yıllık restorasyonu, sona yaklaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden veliaht Prens Charles'ın başkanlık yaptığı National Trust Vakfı tarafından 2001 yılında başlatılan 440 yıllık tarihi duvar halılarının restorasyonunda, sona gelindi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden veliaht Prens Charles'ın başkanlık yaptığı National Trust Vakfı tarafından 2001 yılında başlatılan 440 yıllık tarihi duvar halılarının restorasyonunda, sona gelindi. Gideon Koleksiyonu olarak adlandırılan 13 duvar halısından oluşan koleksiyonun, son bir parçasının restorasyonunun 2023 tarihinde tamamlanacağı açıklandı.

İngiltere'de ülkenin tarihi eserlerini ve doğal güzelliklerini korumak için 1895 yılında kurulan National Trust Vakfı tarafından 27 Mayıs'ta yapılan açıklamada, vakfın tarihindeki en uzun süre devam eden restorasyon projesinin sonuna yaklaşıldığını belirtti. Derbyshire kentinde bulunan tarihi malikane Hardwick Hall'da sergilenen 440 yıllık 13 duvar halısının son bir parçasının restorasyonuna başladıklarını ifade eden yetkililer, bu sürecin yaklaşık 20 yıl sürdüğünü ve son parça duvar halısının da 2023 yılında bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

BİRİNCİ ELİZABETH DÖNEMİNDEN KALMA BAŞYAPIT

Duvar halılarında bulunan tasvirlerin, Eski Ahit'te yer alan Hakimler Kitabı'ndan Gideon'un, halkını Midyanlılardan kurtarmak için bir orduya lider ettiği hikayeyi anlatıyor. Tasvirlerden dolayı 13 parçalık duvar halısı koleksiyonuna, Gideon Koleksiyonu adı verildiği ve Hardwick Hall malikanesinde Uzun Galeri'de sergilendiği belirtildi. Uzun Galeri'de sergilenen duvar halıları dahil diğer tarihi eserlerin, Kraliçe 1. Elizabeth döneminden kalma baş yapıtlar olduğu ifade edildi. Hardwick Genel Müdürü Denise Edwards, "Bu yıl, evlerimiz (malikaneler) neredeyse beş aydır kapalı olmasına rağmen, perde arkasında ziyaretçilerimizi ağırlamaya hazırlanmakla çok meşguldük ve bu bizim için bilhassa özel bir proje" dedi.  

Edwards "Bu, son derece önemli bir duvar halısı setidir - on altıncı yüzyılın sonundan beri Uzun Galeri'de asılı olan Birleşik Krallık'ta hayatta kalan en büyük set. Bunlar ölçü olarak muazzamlar (yaklaşık 6 metre yüksekliğinde ve 70,6 metre uzunluğunda), bu da onları 1530'ların ve 1540'ların diğer büyük eserlerine rakip olan dönemin en iddialı duvar halılarından biri yapıyor" ifadelerini kullandı. Gideon Koleksiyonu'nun arması ve baş harfleri sınırlara dokunan Sir Christopher Hatton için Oudenaarde'nin Flaman bölgesinde dokunduğu belirtildi.

HER HALININ 3 YILLIK RESTORASYON SÜRECİ

National Trust Vakfı, restorasyon sürecinin 3 yıla yayılan yavaş bir süreç olduğunu belirterek her halının ayrı ayrı dokunan bordürlerinin çıkartılıp temizlenmeye hazır hale getirildiğini ifade etti. Belçika'ya gönderilen halıların, uzmanlar tarafından her parçanın yıkanmasının bir gün sürdüğü ve daha sonra halıların geri getirilerek her bir hasarın elle ilmek ilmek onarıldığı açıklandı.


İngiltere'de 440 yıllık halıların 20 yıllık restorasyonu, sona yaklaştı
İngiltere'de 440 yıllık halıların 20 yıllık restorasyonu, sona yaklaştı
İngiltere'de 440 yıllık halıların 20 yıllık restorasyonu, sona yaklaştı
İngiltere'de 440 yıllık halıların 20 yıllık restorasyonu, sona yaklaştı
İngiltere'de 440 yıllık halıların 20 yıllık restorasyonu, sona yaklaştı
İngiltere'de 440 yıllık halıların 20 yıllık restorasyonu, sona yaklaştı
İngiltere'de 440 yıllık halıların 20 yıllık restorasyonu, sona yaklaştı
İngiltere'de 440 yıllık halıların 20 yıllık restorasyonu, sona yaklaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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