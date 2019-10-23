İngiltere'de 39 cesedin bulunduğu kamyonun şoförü gözaltına alındı

23.10.2019 14:25

İngiliz polisinden yapılan açıklamada Londra'nın doğusunda kamyon konteynerinde 39 kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi. Olayda kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı açıklandı. Kamyonun Bulgaristan'dan İngiltere'ye ulaştığı tespit edildi.

ŞOFÖR 25 YAŞINDA

Kamyon, İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Grays kasabasında bulundu. Cesetlerden birinin bir çocuğa ait olduğu, gözaltına alınan kamyon sürücüsünün 25 yaşındaki bir Kuzey İrlandalı olduğu bildiriliyor.

POLİS YETKİLİSİ: CESETLERİ TEŞHİS EDİYORUZ

Andrew Mariner adlı polis yetkilisi, kamyonun 19 Ekim'de Bulgaristan'dan geldiğini ve şoförün sorgulandığını belirterek şunları söyledi:

"Birçok kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olayla karşı karşıyayız. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda cesetleri teşhis etme aşamasındayız. Ancak bu uzun zaman alabilir" dedi. Cesetlerin bulunmasından ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANI: ŞOK İÇİNDEYİZ

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, olayla ilgili ilk açıklamasında "Şok içindeyiz ve büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Çok trajik bir olay" dedi.

Olayın yaşandığı Thurrock bölgesinin Muhafazakâr milletvekili Jackie Doyle-Price ise paylaştığı Twitter mesajında "İnsan kaçakçılığı korkunç ve son derece tehlikeli bir olgu. Umarım Essex emniyeti bu katilleri yakalar ve yargı önüne çıkarır" dedi.

2000 yılında İngiltere'nin Dover kentinde 58 Çinli göçmenin cesedi bir kamyonda bulunmuş, kamyonun Hollandalı sürücüsü cinayetten hüküm giyerek hapis cezasına çarptırılmıştı.

İşte 39 cesedin bulunduğu kamyondan görüntüler;