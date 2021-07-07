İngiltere Danimarka maçı ne zaman? EURO 2020 Yarı Final Maçı İngiltere Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!
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İngiltere Danimarka maçı ne zaman? EURO 2020 Yarı Final Maçı İngiltere Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

İngiltere Danimarka maçı ne zaman? EURO 2020 Yarı Final Maçı İngiltere Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!
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EURO 2020 heyecanı Yarı Final mücadelesiyle devam ediyor. İspanya'yı deviren ve finale yükselen İtalya'nın rakibi bu akşam oynanacak olan İngiltere Danimarka maçıyla belirlenecek. İngiltere ile Danimarka arasındaki maç internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. İngiltere ve Danimarka maçı ne zaman? EURO 2020 Yarı Final Maçı İngiltere Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

İngiltere Danimarka maçı ne zaman? EURO 2020'de yarı final mücadelesinde İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geliyor. İngiltere Danimarka mücadelesi öncesi detaylar ise internette en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İngiltere Danimarka maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili detayları ve muhtemel 11'leri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İNGİLTERE DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA EURO 2020 Yarı Final mücadelesi İngiltere ile Danimarka arasındaki mücadele 7 Temmuz 2021 Çarşamba (Bu akşam) Türkiye saati ile 22:00'de oynanacak.

İNGİLTERE DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği İngiltere Danimarka UEFA EURO 2020 Yarı Final mücadelesi Wembley Stadı'nda oynanacak dev mücadelede saat 22:00'den itibaren TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE DANİMARKA MUHTEMEL 11'LER!

İngiltere ile Danimarka arasındaki mücadelede daha önce grup maçlarında kalp krizi geçiren ve kalbine pil takılan Christian Eriksen'in dışında eksik isim görülmüyor.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Luke Shaw, Phillips, Rice, Saka, Mount, Sterling, Harry Kane

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

  • Danimarka ile oynadığı son altı resmi maçın sadece birini kazanabilen İngiltere (3B 2M), tek galibiyetini 2002 Dünya Kupası'nda aldı (3-0).
  • İngiltere ile Danimarka arasında Wembley Stadyumu'nda oynanan yedi maçın tamamı 1-0 sona ererken; bu karşılaşmaların ilk beşini İngilizler, son ikisini ise Danimarka kazandı. Danimarka, bu statta üst üste üç İngiltere maçından galip ayrılan ilk ülke olmak istiyor.
  • Büyük turnuvalarda İngiltere ile oynadığı iki maçı da kazanamayan Danimarka (1B 1M), bu iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı (2002 Dünya Kupası'nda 0-3 & Euro 1992'de 0-0).
  • Avrupa Şampiyonası tarihinde üçüncü kez yarı finale yükselen İngiltere, 1968'de Yugoslavya ve 1996'da Almanya karşısında turnuvaya veda etti. İngiltere, turnuva tarihinde finale ulaşamayan takımlar arasında en fazla maça çıkan ülke konumunda (36).
  • Avrupa Şampiyonası tarihinde dördüncü kez yarı finale kalan Danimarka (1964, 1984 & 1992), bunu başardığı son turnuvada şampiyon oldu.
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İngiltere Danimarka maçı ne zaman? EURO 2020 Yarı Final Maçı İngiltere Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler! - Haberler
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